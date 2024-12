Roos, Wiktoria en Tess vlammen voor vriendin die uit het leven stapte: “We beseffen dat er meer mensen eenzaam zijn dan je denkt”

Op het podium van De Warmste Week in Brugge kwamen Roos Vandercruysse (19), Wictoria Kiatkowska (20) en Tess Depuydt (20) vertellen over hun vriendin Juline (18), die vorig jaar uit het leven stapte.

Op 6 juni 2023 stapte Juline, een goede vriendin van de West-Vlaamse meisjes Roos, Wictoria en Tess, uit het leven. De schok was uiteraard bijzonder groot voor de meisjes. “Victoria en ik zaten met haar in de klas en nadien zat Juline in de klas van Tess”, vertelt Roos. “Zo zijn we goede vriendinnen geworden. Of we wisten dat er iets scheelde met Juline? We wisten wel dat ze niet zo goed in haar vel zat, maar vaak was ze ogenschijnlijk ook wel vrolijk. Dus dit hadden we zeker niet verwacht.”

De meisjes kwamen vertellen over hoe belangrijk het is om te blijven praten en hoe je nooit bang zou mogen zijn om hulp te zoeken. “We beseffen dat er meer mensen eenzaam zijn dan je denkt. En we denken dat mensen daar in de toekomst gemakkelijker zullen over praten”, zegt Roos.

Actie

De vriendinnen verkochten pakketjes studentenhaver en snoep ten voordele van de goede doelen van De Warmste Week, waarvan er ook zijn die rond zelfmoordpreventie werken. “Via Facebook hebben we een aankondiging gedaan van onze actie en dan zijn we de pakketjes zelf gaan leveren bij de mensen die een bestelling hadden geplaatst”, vertelt Roos. “Op die manier hebben we 1.268 euro ingezameld voor De Warmste Week.”