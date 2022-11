Kersvers West-Vlaams Ambassadeur Maaike Cafmeyer: “Hier kom ik altijd thuis”

4De stemmen zijn geteld! Voor de tweede keer in de geschiedenis schopt een vrouw het tot West-Vlaams Ambassadeur. Actrice Maaike Cafmeyer (49) treedt zo in de voetsporen van Dominique Persoone, Wim Lybaert, Niels Destadsbader en het duo Wim Opbrouck en Saghine Lampaert. “Ik ben zo verschrikkelijk ‘preus’ op deze titel”, glundert de actrice.

Met haar typische guitige glimlach en speelsheid sprong Maaike Cafmeyer woensdagavond met veel goesting op het podium van het imposante Beurs-, Meeting- en Congrescentrum in Brugge om haar titel in ontvangst te nemen.

De van Torhout afkomstige actrice en televisiegezicht kon en wílde haar enthousiasme dan ook niet verstoppen. Want tot West-Vlaams Ambassadeur uitgeroepen worden, het overkomt je niet elke dag en is niet voor iedereen weggelegd. Als Ambassadeur ben je een jaar lang een van dé uithangborden van onze mooie provincie.

“Maaikes continuïteit is bewonderenswaardig. Ze is áltijd wel met iets moois bezig” – juryvoorzitter Michel D’Hooghe

De Krant van West-Vlaanderen ging samen met Radio2 West-Vlaanderen, Focus-WTV en de Provincie West-Vlaanderen al voor de vijfde keer op zoek naar West-Vlamingen die onze provincie met hart en ziel vertegenwoordigen en op een uitzonderlijke manier op de kaart zetten. Vele duizenden mensen brachten opnieuw hun stem uit. Een ervaren vakjury, onder de deskundige leiding van voorzitter Michel D’Hooghe, hakte uiteindelijk de knoop door.

Alomtegenwoordig

Op de gala-avond, met de historische Brugse skyline als bevoorrechte getuige, werd Maaike Cafmeyer onder een oorverdovend applaus gelauwerd. Cafmeyer is dan ook een erg mooie opvolger voor Wim Lybaert (2018), Niels Destadsbader (2019), de tandem Wim Opbrouck-Saghine Lampaert (2020) en afscheidnemend West-Vlaams Ambassadeur Dominique Persoone (2021).

Zo fier als aan pauw: broer Simeon Cafmeyer, echtgenoot Frans Grapperhaus, Maaike Cafmeyer en mama Lena Wegsteen. © Kurt Desplenter

Geen (West-)Vlaming die Maaike Cafmeyer niet kent. Dit najaar veroverde ze acht zondagavonden lang ons televisiescherm en onze harten als Chantal Vantomme, de sympathieke politiechef van het wijkcommissariaat van Loveringem, maar Maaike is al veel langer alomtegenwoordig. Aspe, Eigen kweek, Bevergem, De twaalf, maar ook De Nachtwacht-film… Maaike vertolkt elke rol met veel bravoure. Voor haar rol als Frie Palmers in De twaalf sleepte ze in 2021 de Ensor voor beste actrice in de wacht.

Ook op de musical-bühne verdiende ze al meer dan haar strepen. Zo schitterde ze in ‘14-’18 als Céline. West-Vlaanderen zit diep in haar hart. Zo leent ze ook haar gezicht aan De Grote Goesting-campagne van Westtoer en ze zal nooit onder stoelen of banken steken dat ze van bij ons is.

Crème de la crème

Met genomineerden als geletruidrager Yves Lampaert, presentator Karl Vannieuwkerke, sterrenchef Tim Boury en Nonkels-ster Isabelle Carine Van Hecke maakte de West-Vlaamse crème de la crème kans op de titel. Uiteindelijk viel de keuze van de vakjury unaniem op La Cafmeyer, zegt voorzitter Michel D’Hooghe. “Het was geen moeilijke bevalling”, glimlacht hij. “De vele online stemmen gaven ons een duidelijk signaal en ook binnen de jury stonden de neuzen erg snel in dezelfde richting. Maaike Cafmeyer is de meer dan verdiende nieuwe West-Vlaams Ambassadeur.”

Kurt Desplenter © Foto Kurt

Volgens D’Hooghe kan onze provincie zich geen betere vaandeldrager voorstellen. “Ik ben erg gelukkig”, zegt hij. “Haar knalprestatie in Chantal ligt nog bij iedereen vers in het geheugen, maar vooral Maaikes continuïteit is bewonderenswaardig. Ze is áltijd wel met iets moois bezig. Ik herinner me nog de allereerste editie van de West-Vlaams Ambassadeur in 2018. Wim Lybaert kwam toen als winnaar uit de bus, maar Maaike was eveneens een grote kanshebber. Dat zegt genoeg over wie ze is: één brok puur talent en een keiharde werker. Het prototype van de West-Vlaming. En iemand die apetrots is dat haar roots diep in West-Vlaanderen geworteld zijn.”

Maaike Cafmeyer zelf is in de wolken. “Ik ben zo verschrikkelijk preus op deze titel”, glundert ze. “Ik mag dan wel al jarenlang in Gent wonen, in West-Vlaanderen kom ik thuis. Als Ambassadeur zal ik er volle bak voor gaan.”