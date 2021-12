Raad van State beperkt opnieuw nachtvluchten op luchthaven Oostende

De Raad van State heeft in een nieuw arrest voor de tweede maal het ministerieel besluit vernietigd over een versoepeling van het nachtvluchtregime op de Luchthaven Oostende-Brugge. Dat meldt de actiegroep WILOO (Werkgroep Impact Luchthaven Oostende) in de nacht van maandag op dinsdag.

Toenmalig Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege had op 18 januari 2019 toelating gegeven voor jaarlijks 180 uitzonderlijke nachtelijke bewegingen met lawaaierige vliegtuigen, maar wordt nu dus teruggefloten, aldus WILOO.

In oktober 2016 gaf Schauvliege al een eerste keer de toestemming voor jaarlijks 180 nachtvluchten boven het bestaande geluidsquotum. WILOO diende toen een verzoekschrift in bij de Raad van State en haalde in november 2018 zijn slag thuis. Nachtvluchten binnen de geluidsnorm bleven wel toegestaan. Op 18 januari 2019 werd door de minister opnieuw beslist jaarlijks 180 nachtelijke bewegingen toe te laten met vliegtuigen die meer geluid maken en dus trok WILOO andermaal naar de Raad van State. Die volgt in een nieuw arrest van eind november weer het verzoekschrift van de actiegroep. Volgens WILOO betekent dit concreet dat vrachttoestellen van het type Boeing 747-400F en AN12F niet langer kunnen opstijgen ‘s nachts.

Woordvoerder Andy Pieters van huidig minister van Omgeving Zuhal Demir bevestigt dat de Raad van State de betreffende beslissing uit 2019 eind november heeft vernietigd omdat minister Schauvliege destijds onvoldoende motiveerde waarom de hinder niet significant zou zijn. Volgens Pieters wordt het arrest momenteel door experten verder geanalyseerd. “Vervolgens zal de minister een nieuwe afweging moeten maken op basis van alle elementen in dit dossier. Daar kan nu nog niet op vooruit gelopen worden”, zegt hij in een reactie aan Belga.