Hoe goed ben jij vertrouwd met Oostkamp? Weet je hoe de reuzen heten? Of wie dit seizoen kampioen speelde? Of welke Ruddervoordse zich opwerkte tot sportanker bij VTM? Waag dan je kans in deze Oostkampse gemeentequiz. Veel succes!

Test ook je kennis van de andere West-Vlaamse gemeenten via onderstaande kaart (klik op je gemeente) of via www.kw.be/gemeentequiz