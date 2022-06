Quiz – Hoe goed ken jij Staden?

Hoe goed ben jij op de hoogte van het reilen en zeilen in Groot-Staden? Weet je nog hoe oud burgemeester Francesco Vanderjeugd was, toen hij voor het eerst de burgemeesterssjerp omgordde ? Of welke plaatselijke popgroep in 2004 doorstootte naar de nationale preselectie van Eurosong? Waag dan je kans in deze gemeentequiz over Staden. Veel succes!

