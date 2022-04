Quiz – Hoe goed ken jij Lichtervelde?

Ben jij uitstekend vertrouwd met het reilen en zeilen in Lichtervelde? Was je erbij tijdens Fata Morgana en staan de Folklorefeesten in je agenda? Was je vaste klant in cinema De Keizer en weet je waar Joran Wyseure de wereldtitel pakte dit jaar? Waag dan je kans in deze Lichterveldse gemeentequiz.

Test ook je kennis van de andere West-Vlaamse gemeenten via onderstaande kaart (klik op je gemeente) of via www.kw.be/gemeentequiz