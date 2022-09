Poperingse bierkenner Kristel Logie geridderd tot erejonkvrouw van de Roze Olifant: “Preus op mijn titel”

De Poperingse zythologe Kristel Logie mag zich voortaan erejonkvrouw van de Confrérie van de Roze Olifant noemen. De Confrérie is een groep mensen die met fierheid de bieren van brouwerij Huyghe, in binnen- en buitenland promoten.

“In 2021 schreef ik enkele brouwerijen aan om een rondleiding te krijgen voor mijn verjaardag. Door corona was dat zeer moeilijk, maar Brouwerij Huyghe uit Melle liet weten dat ik zeer welkom was”, vertelt bierkenner Kristel Logie. “Enkele jaren geleden mocht ik helpen brouwen aan het Deliria bier in brouwerij Huyghe. Dat was een bier gebrouwen op internationale vrouwendag door tien vrouwen van over de hele wereld. Ik kreeg de eer als Belgische dame om mee te helpen brouwen.”

Op 16 februari 2021 werd Kristel, samen met een bevriende zytholoog, ontvangen in brouwerij Huyghe van de Roze Olifant en die ook het bier Delirium produceert. “Gids José gaf ons een prachtige rondleiding over de geschiedenis van brouwerij Huyghe. We kregen als extraatje ook het labo te zien. We mochten ook spreken met de brouwer en kregen de nieuwe bottelarij te zien. Zaken die normaal niet aan bod komen in een rondleiding worden opgenomen. Het was echt een prachtige dag.”

Ridderschap

“Toen de gids hoorde dat ik een bierkenner ben en dat ik rondleidingen geef in brouwerijen vroeg hij of ik blij zou zijn om te worden opgenomen in de Confrérie van de Roze Olifant. Als je daarin wil opgenomen worden, moet je een cv sturen waarin je vermeldt wat je bijverdienste zou zijn binnen de brouwerij Huyghe en de Roze Olifant”, zegt Kristel.

“In mijn brief heb ik opgenomen wat ik allemaal als zythologe en biersommelier doe. Ik promoot bieren voor allerhande brouwerijen. Daarnaast organiseer ik ook foodpairings van aperitief tot dessert met uitleg over de bieren, de brouwerijen en de gerechten. Op dat moment gidste ik al in brouwerij St.Bernardus in Watou. Nu verzorg ik ook gidsbeurten in brouwerij De Poes in Tielt. Op bierfestivals promoot ik ook brouwerijen, zo was ik op Lekker Westhoeks in Poperinge met brouwerij De Poes.”

Enkele jaren geleden mocht Kristel helpen brouwen aan het Deliria bier in brouwerij Huyghe. © GF

Jan Jambon

Vorig jaar ontving Kristel al de uitnodiging om haar titel van erejonkvrouw in ontvangst te nemen, maar door corona kon dit niet doorgaan. Op 27 augustus werd Kristel tot de Confrérie van de Roze Olifant opgenomen. Als dame wordt je als erejonkvrouw opgenomen. “Het verlenen van de titel werd een groots evenement met veel aanwezigen waar we één voor één naar voren werden geroepen om geridderd te worden. Ook minister Jan Jambon werd geridderd die dag”, zegt Kristel.

“Het moment dat je het ridderschap in ontvangst neemt, moet je een Delrium Tremens ad fundum drinken. Dat was geen probleem voor mij en voor die proef was ik geslaagd. Daarna werd ik voorgesteld aan de aanwezigen. Ook een gastronomisch diner met bijhorende bieren afkomstig uit brouwerij Huyghe stond ons nog te wachten.”

Preus

“Ik ben preus op mijn titel, want niet iedereen kan deze krijgen. De confrérie doet tweejaarlijks een ridderschap. Iedereen die een meerwaarde biedt aan de bierwereld kan genomineerd worden. Je kan niet zomaar solliciteren. Iemand van de officiële ridders moet je voordragen. Ik ben gids José dan ook zeer dankbaar dat hij mij opgenomen heeft in de groep. Als activiteit komen alle ridders van de confrérie in Melle naar de Westhoek. Er staat een rondleiding in hopboerderij ‘t Hoppecruyt in Proven op het programma. Er volgt ook een rondleiding in brouwerij St.Bernardus in Watou en een gastronomische lunch met hoppescheuten om hen Poperinge voor te stellen. Als geridderde hoort dit tot je taken: je eigen streek en bieren voorstellen.”

Aardappelschotel

“Ik houd al zeer lang van het roze olifantje. Het is een goed kruidig bier van hoge gisting waar ik ook graag mee aan de slag ga in de keuken. Welk gerecht ik lekker vind? Schijfjes aardappel overgieten met Delirium Tremens. Een lekkere maaltijd met een waanzinnig lekkere geur. De aardappelen kruid je met peper, zout en tijm. Dit past perfect bij de kruidige smaak die je terugvindt in het lekkere gerstenat van het roze olifantje. Het recept steek je 45 minuten in de oven en daarna kan je smullen.”