Pieter verkoopt koeken en kaders voor Warmste Week

Voor het tweede jaar op rij organiseert Pieter Deruytter (35) een actie voor De Warmste Week. “In de drankenhandel Deruytter worden koekjes verkocht voor 3 euro en artistieke kaders voor 20 euro”, vertelt Pieter. “Dat zijn kaders met artistieke foto’s van mijn hondje die ik bewerkt heb. Fotografie is een hobby van mij. Vorig jaar verkocht ik een toeristische brochure die ik gemaakt had als eindwerk voor mijn opleiding natuurgids. Dat bracht 580 euro op. Nu ben ik aan het verder studeren om mensen die stress, depressie of burn-out hebben of gehad hebben te begeleiden in de natuur. Dat sluit aan bij het thema van De Warmste Week, namelijk eenzaamheid. Een thema waar ik ook veel mee geconfronteerd wordt op mijn werk in wzc Huize Wieltjesgracht in Ieper. Vandaar dat ik ook dit jaar zeker mijn steentje wilde bijdragen.” De koeken en kaders kunnen gekocht worden in drankenhandel Deruytter (Klerkenstraat 32). Je kan ook geld doneren via deze link. (foto TOGH)