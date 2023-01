Patrick Vandenbussche organiseert mee whiskyfestival: “Uit geur en kleur kan je veel afleiden van afkomst”

Het derde Zuid-West-Vlaamse whiskyfestival in Waregem zal zaterdag 11 februari opnieuw fans uit heel Vlaanderen lokken. Mede-organisator Patrick Vandenbussche (61) hoopt zelfs het succes van de vorige keer – toen er 500 bezoekers waren – te overtreffen. “Er zijn originele proeverijen gepland”, zo klinkt het.

Kleine quizvraag: wat delen koning Charles en zijn wild om zich heen schoppende zoon Harry wellicht voor altijd? Antwoord: hun grote voorliefde voor whisky. Ze zijn niet de enige beroemdheden die verslingerd zijn aan het godendrankje. David Beckham, Keith Richards of Lady Gaga zeggen evenmin neen tegen een glas van tijd tot tijd.

Het is maar een kleine greep uit de wetenswaardigheden die Patrick Vandenbussche weet te vertellen. Hij is een van dé kenners in de streek die zelf vooral valt voor de single malts uit Schotland. Dat zijn de betere whisky’s die je kunt terugbrengen tot één enkele distilleerderij. Zo ga je er dit weekend toch veel terugvinden in oc ’t Gaverke in Waregem waar de Schotse single malt centraal staat.

“Blij dat het opnieuw zover is”, zegt Patrick. “De vorige editie dateert alweer van drie jaar geleden en was van net voor corona. Met een 25-tal standhouders, vooral importeurs en verdelers, wordt het alleszins meer dan de moeite voor de fans. We durven dan ook te hopen dat het bezoekersaantal dit keer nog een stukje hoger zal liggen en we er een 600-tal kunnen bereiken. Wie langskomt kan aansluiten bij originele proeverijen zoals bijvoorbeeld de zoektocht naar het vrouwelijke kantje van whisky.”

“Verder is er een ontdekkingstocht langs nieuwe en onbekende distilleerderijen en zijn we blij ook Bob Minnekeer er bij te hebben. Hij is toch de grote kenner in ons land. De organisatie van dit alles is in handen van de Whiskyproevers Golden River, waarvan ik voorzitter ben, en van the Glan Dram Whisky Society.”

‘Whisky is vloeibare zonneschijn’, placht toneelschrijver Georges Bernard Shaw te zeggen. Kan je ook zo lyrisch doen over het drankje?

“Ik praat er in elk geval ook graag over zoals dat vaak gebeurt op de proeverijen die we organiseren of de whisky-wandelingen waarmee we in de winter vaak uitpakken. Toch moeten we er niet flauw over doen. In de eerste plaats wil de liefhebber natuurlijk de whisky proeven, een ritueel dat altijd begint met kijken en ruiken. Ik wil altijd weten wat ik drink en uit geur en smaak kan ik al heel veel afleiden. Als ik een Schotse single malt proef, probeer ik in de eerste plaats te achterhalen van welke distilleerderij die komt en verder ook op welke vaten die gerijpt is.”

Bij whisky denk ik aan goed in het vlees zittende machotypes maar zo zie jij er nu niet uit. Hoe zit het nu precies?

“Je hebt het niet helemaal verkeerd voor”, lacht hij. “Laat ons zeggen dat het om een drankje gaat met een stoer imago. Dat is ook voor een stuk het publiek: stoere mannen met baarden en van middelbare leeftijd. Er zijn ook veel anderen natuurlijk en met onze vereniging proberen we altijd een uiteenlopend gamma aan mensen te lokken naar onze proeverijen of whisky-wandelingen. Daarom maken we onze bijeenkomsten niet alleen gezellig maar ook leerrijk. Er wordt uiteraard gedronken, maar we willen dat de bezoekers ook nog iets opsteken over het drankje, over de Schotse cultuur en natuur. Dat alles hoort ook samen. Als club vinden we dat belangrijk. We hebben ook een educatieve verantwoordelijkheid.”

Hoe is de liefde voor de whisky ontstaan?

“Dat gebeurde vele jaren geleden tijdens een fietstrektocht die ik deed met mijn maat Geert Taelman. We doen dat om de twee jaar en toen we ook eens naar Schotland trokken, is het allemaal begonnen. Zo kwamen we tijdens onze fietstochten in de natuur plots in een distilleerderij terecht. Die liggen wel vaker in verborgen valleien en we vonden dat zo fascinerend dat we toen een kijkje zijn gaan nemen. Het was liefde op het eerste zicht. In de jaren nadien zijn we opnieuw naar Schotland gaan fietsen maar toen stonden er meteen ook bezoeken gepland aan een aantal distilleerderijen. Mijn liefde voor whisky hangt dan ook samen met mijn liefde voor Schotland, zijn natuur en cultuur. Die ligging van stokerijen op alle mogelijke verlaten plekken hangt daar nauw mee samen natuurlijk en is een deel van de charme.”

Waar moet je in Waregem zijn om jouw favoriete drankje te nuttigen?

“In Waregem zijn er geen gespecialiseerde horecazaken. De dichtstbijzijnde gespecialiseerde zaak die ik daarvoor bezoek is eet-, whisky- en bierkroeg ’t Kruiske op de Belgiek in Deerlijk, echt een bezoekje waard. Uitbater Kevin Vermote en zijn partner Marinka Bintein hebben 20 tot 25 flessen staan, organiseren ook af en toe een proeverij op een dinsdagavond en doen dat ook goed. Ik spring er graag eens binnen.”

Privé Patrick Vandenbussche (61) is getrouwd met Carine Debooserie (64). Ze wonen in de Schoendalestraat in Sint-Eloois-Vijve. Ze hebben samen twee kinderen: Arne (36) en Saar (34). Er zijn ook vijf kleinkinderen. Loopbaan Patrick werkt als verpleegkundige in wzc Samen in Tielt. Vrije tijd Patrick is stichtend voorzitter van het whiskyproeversgenootschap Golden River in Waregem, een club die hij in 2012 heeft opgericht. Voor de proeverijen en whiskywandelingen bereikt de vereniging een 100-tal geïnteresseerden uit Waregem en omstreken.