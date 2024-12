Pannenaar Nick (36) daagt zichzelf uit voor 50 uur op de Carrousel tijdens De Warmste Week

Ook Plopsaland De Panne organiseert enkele acties voor De Warmste Week, de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT met eenzaamheid als thema. De opvallendste actie komt van Plopsa-medewerker en Pannenaar Nick Jespers (36). Hij daagt zichzelf uit om maar liefst 50 uur op de Carrousel te blijven zitten. Maar alleen zal hij niet zijn. “Telkens zal een van mijn collega’s me vergezellen”, kijkt hij ernaar uit.

Plopsaland De Panne organiseert dit jaar opnieuw enkele acties voor De Warmste Week. Een van de acties wordt uitgevoerd door Nick Jespers (36) uit De Panne. Hij is Quality Control Manager van de Plopsa Group en heeft zichzelf uitgedaagd om maar liefst 50 uur op de iconische Carrousel in het pretpark te blijven zitten. Nick heeft eerder al 48 uur op de Carrousel doorgebracht, in 2007 om precies te zijn, wat hem toen 2.000 euro aan donaties opleverde ten voordele van het toenmalige Music For Life. Dit jaar hoopt hij niet alleen het record te verbreken, maar ook meer geld in te zamelen.

Zijn initiatief gaat van start op vrijdag 20 december vanaf 16 uur. Op zondag om 19 uur zal hij pas terug van de Carrousel stappen. Mensen kunnen geld doneren via een brievenbus bij de attractie, eventueel ook via een bijgevoegde QR-code. “Het is bijzonder om, na zeventien jaar, de actie op de Carrousel opnieuw te doen voor het goede doel”, kijkt Nick ernaar uit. “In het thema van De Warmste Week zal ik dit jaar nooit alleen zijn. Telkens zal een van mijn collega’s me vergezellen. Ik kijk enorm uit naar de warme steun van zowel mijn collega’s als de bezoekers van Plopsaland.”

Sms-actie

Nog iets dat Plopsaland organiseert, is een sms-actie. Door ‘Plopsa’ te sturen naar 4342 maken deelnemers kans op prijzen zoals een overnachting in het Plopsaland Theater Hotel, een ontmoeting met de enige echte Kabouter Klus, of zelfs een etentje in het Prinsessia Restaurant. De volledige opbrengst van deze actie gaat naar De Warmste Week.

Naast deze acties organiseert Plopsa ook een seniorenfeest en een kinderfeest, met als doel mensen samen te brengen en eenzaamheid te doorbreken. Beide initiatieven zijn reeds volledig uitverkocht. (DMe)