Paardenkunstwerk dat beschadigd raakte bij dronkenmansrit bijna hersteld

Na bijna drie jaar wordt het gekende paard op de Markt van Waregem in ere gesteld. Het kunstwerk ‘Waregem Koerse’, dat in juli 2019 aangereden werd door een dronken bestuurder, krijgt binnenkort een nieuw betonblok.

In de nacht van 13 op 14 juli 2019 raakte het bekende monument op de Markt van Waregem ernstig beschadigd. Een 18-jarige bestuurder uit Anzegem scheerde, samen met drie passagiers, aan hoge snelheid door de Stormestraat en botste vervolgens tegen het betonblok waarop het bronzen paard geplaatst is.

Behalve de schade aan ‘Waregem Koerse’, zoals het kunstwerk heet, raakten daarbij twee personen lichtgewond. Eén van hen, de 17-jarige Arthur uit Anzegem, deed het verhaal in deze krant. “We waren met vrienden onderweg naar café Bananas en hoorden gierende panden, maar hechtten er niet al te veel belang aan. Plots riepen er mensen dat we moesten springen. Voor we het wisten, kregen we brokstukken van de auto en van het betonnen monument over ons heen”, vertelde Arthur, die er een bloedneus en gekneusde benen aan over hield.

Het bronzen beeld ‘Waregem Koerse’, van de hand van de Wervikse kunstenaar Jan Desmarets, staat sinds 2003 in het hart van de stad. Het kunstwerk combineert de galopperende en steigerende bewegingen van twee paarden in één en dezelfde sculptuur. Sinds het ongeval was een houten bekisting aangebracht rond de sokkel, die nu vervangen wordt door een nieuwe betonnen laag.

Het stadsbestuur laat weten dat de herstelling via de verzekeraar uitgevoerd wordt. De kosten worden op ongeveer 10.000 euro geraamd. Pluspunt: door het nieuwe circulatieplan voor het stadscentrum, waarbij het verkeer van de Stormestraat naar de Stationsstraat omgeleid wordt, is een deel van de Markt nu verkeersvrij en kan een gelijkaardig ongeval niet snel meer gebeuren. (PNW)