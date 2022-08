Werkgever Unilin opent rouwregister na overlijden Quincy: “We voorzien ook psychologische bijstand”

Daags na het overlijden van de 22-jarige Quincy Vanderschueren uit Deinze heeft zijn werkgever Unilin een rouwregister geopend. De jongeman overleed maandag bij een auto-ongeluk in Markegem, op weg naar zijn werk. “Hij was gekend bij zowel de namiddag- als de nachtploeg. Het nieuws kwam dan ook hard aan bij veel collega’s”, zegt woordvoerder van Unilin, Sander Laridon.

De jonge Deinzenaar was maandag rond 12.45 uur op weg naar zijn werk in Wielsbeke. Om 13 uur zou hij daar aan zijn namiddagshift beginnen, maar helaas zou hij nooit aankomen. Hij reed op de Oostrozebekestraat in de richting van de Tieltstraat in Dentergem, enkele tientallen meters voor het kruispunt verloor de jongeman de controle over het stuur. Hij reed frontaal op een boom en belandde met zijn Volkswagen Polo in de gracht. De brandweer kwam nog ter plaatse om hem uit zijn voertuig te bevrijden, maar Quincy overleed ter plaatse. Waarschijnlijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval.

In overleg met de lokale politie besloot het parket van Brugge geen verkeersdeskundige aan te stellen. De omstandigheden lijken duidelijk en er waren geen andere betrokkenen.

Verslagenheid

“Diezelfde avond rond 21 uur hebben we zijn collega’s op de hoogte gebracht”, zegt woordvoerder van Unilin, Sander Laridon. “Quincy werkte sinds kort in de namiddagploeg, voordien deed hij de nachtshift. Er zijn dus twee ploegen die hem goed gekend hebben en het nieuws hakte er wel in bij hen. De verslagenheid is groot. Ons medeleven gaat in de eerste plaats uit naar zijn familie en in overleg met hen zullen we ook een stille ruimte met een rouwregister openen. We voorzien psychologische bijstand voor wie daar nood aan heeft.”

De familie van Quincy was te aangeslagen om te reageren. (JF)