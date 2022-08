Jongeman (22) komt om bij klap tegen boom in Markegem

Een 22-jarige jongeman uit Deinze is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in de Oostrozebekestraat in Markegem. De jongeman reed te snel, verloor de controle over het stuur en belandde tegen een boom. Er waren geen andere betrokkenen.

Het ongeval gebeurde maandagmiddag omstreeks 12.45 uur. Vermoedelijk was de man, Q.V. uit Deinze, op weg naar zijn werk bij Unilin en was hij gehaast. Volgens de eerste vaststellingen reed hij sneller dan toegelaten op de smalle veldweg. Hij kwam vanuit Dentergem en enkele tientallen meter voor het kruispunt met de Tieltstraat (N327) ging het mis. De jongeman verloor de controle over het stuur en botste op een boom langs de weg. Zijn Volkswagen Polo belandde in de gracht. De bestuurder was waarschijnlijk op slag dood.

© JF

De brandweer, die ter plaatse kwam, haalde het dak van de wagen om de jongeman beter te kunnen bereiken, maar tevergeefs.

De Oostrozebekestraat was hierdoor enkele uren afgesloten voor alle verkeer. Aangezien er geen andere betrokkenen zijn en de omstandigheden duidelijk lijken, werd er geen verkeersdeskundige aangesteld. (JF)