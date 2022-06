Weduwe van Miguel Van Damme verliest ook grootvader Georges Dobbelaere

Amper twee maanden nadat ze afscheid moest nemen van haar man, Cercledoelman Miguel Van Damme, heeft Kyana Dobbelaere uit Varsenare onlangs haar grootvader Georges Dobbelaere naar zijn laatste rustplaats moeten begeleiden.

Georges Dobbelaere is overleden in het AZ Sint-Jan in Brugge. Hij werd geboren in Koolkerke en is 80 jaar geworden. Georges was de echtgenoot van Maria Bogaert en vader van Stefaan Dobbelaere en Marleen Sabbe, Geert Dobbelaere en Anje Van Ryckeghem, Marleen Dobbelaere en Rudy Sevenant, Els Dobbelaere.

Wielerclub Sport en Welzijn

Georges was de grootvader van Gianni Dobbelaere en Elise Claes d’Erckenteel, Kyana Dobbelaere en voormalig Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme (+), Shani Dobbelaere en Glenn Vierstraete, Ronjar Sevenant en Stacey Poppe, Ragnar Sevenant en vriendin, Kyenna Dobbelaere. De achterkleinkinderen Camille, Ryan en Lexie delen in het verlies.

Georges werkte vroeger als kraanman. Hij was bestuurslid/parcoursmeester van de wielerclub Sport en welzijn Varsenare. De uitvaartdienst vond plaats in de Heilige Mauritius en Gezellenkerk in Varsenare en werd gevolgd door de crematie en asverstrooiing op de begraafplaats van Varsenare. (Uitvaart Depoorter/BC)