Veel volk voor afscheid van Minerva-zaakvoerder Filip Carpentier

Zaterdagmorgen is in de kerk van Noordschote afscheid genomen van Filip Carpentier. De oprichter en eigenaar van fietsenbedrijf Minerva in Ieper en het gelijknamige wielerteam, overleed vorige week op 47-jarige leeftijd aan een hartfalen. “Geslaagd ben je in jouw leven, je hebt ons een goed voorbeeld gegeven”, wist zoon Arne.

De afscheidsplechtigheid startte met een woordje van zijn echtgenote Dorothy, dat voorgelezen werd door een werkneemster van Minerva. Ze vertelde over hoe ze haar ‘Mollie’ in 2001 leerde kennen, en hoe hij al op hun eerste date gepassioneerd vertelde over zijn fietsenwinkel in Elverdinge. Hoe hij haar al plaagde op dat allereerste afspraakje, terwijl ze elkaar tot dan van haar nog pluim kenden.

Ze waren samen in goeie en kwade dagen, zo klonk het. “Toen een brand in 2013 de fietsenwinkel verwoestte, en je vader Daniël een jaar later onverwachts overleed.” Het koppel kreeg drie kinderen samen. Tine kwam negen maanden na hun huwelijk in 2004, in 2007 volgde Arne en in 2016 maakte Sanne het gezin compleet. “Je kocht recent nog iets aan zee, om onze oude dag samen in door te brengen. Wat moet een mens meer hebben, als we maar gelukkig zijn, zei je zo vaak.”

Woordje van zoon Arne

Tijdens de plechtigheid speelden toch wel opmerkelijke nummers, onder meer My heart will go on van Celine Dion, Take My Love van Good Shape, Sonne van Rammstein en Thunderstruck van AC/DC. Op het einde nam zoon Arne nog even het woord in naam van de drie kinderen van familieman Filip. “Het is moeilijk te aanvaarden dat je weg bent van deze aarde. Altijd stond je klaar voor ons en voor een ander. Weinig nemen en veel geven, altijd hartelijk en warm. Geslaagd ben je in jouw leven, je hebt ons een goed voorbeeld gegeven. We hadden je zo graag nog bij ons gehouden. Waarom?”

Johan Museeuw

De kerk zat goed vol, en buiten volgden nog een 30-tal mensen de plechtigheid op groot scherm. Er waren ook enkele bekende gezichten, onder meer voormalig voetballer Jean-Marie Pfaff en zakenman Michel Van den Branden. Ook Johan Museeuw kwam afscheid nemen.

Onlangs zette Filip Carpentier zijn schouders onder het nieuw continentale Team Minerva. In die ploeg rijden zich onder meer renners Kasper Saver, Stefano Museeuw (zoon van Johan) en Thomas Joseph. Johan Museeuw, die werd aangesteld als adviseur van de nieuwe wielerploeg, reageerde op zijn Facebookprofiel: “Toen ik telefoon kreeg met het slechte nieuws, stond mijn wereld stil”, aldus Museeuw. “Doorheen de jaren ben je er altijd geweest voor mij. Wanneer de wereld tegen me was, dan was jij daar om me te steunen op elke mogelijk manier. Vol bewondering keek ik hoe je Minerva als merk opbouwde, hoe je een ploeg sponsorde en hoe je van alles een succes wist te maken. Ik zal je missen Filip, onze telefoontjes, onze gesprekken, onze etentjes. Mijn gedachten zijn bij je gezin en familie.”