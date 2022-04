Filip Carpentier, man achter wielerteam Minerva, overleden. “Hij was meer dan een baas”

Filip Carpentier (47) is vanochtend overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. De Ieperling, zaakvoerder van fietsenwinkel Minerva, kwam de voorbije maanden vaak in het nieuws als de sterke man achter het nieuwe continentale wielerteam Minerva Cycling Team. “Hij was meer dan een baas”, zegt renner Thomas Joseph.

Carpentier startte afgelopen winter zijn eigen wielerteam op: het Minerva Cycling Team. Met Johan Museeuw als raadgever, Preben Van Hecke als ploegleider en Gilbert Orbie als directeur ging het zelfs meteen om een continentale ploeg, met Thomas Joseph als bekendste renner. Joseph won vorige maand nog het bergklassement in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, publiciteit waar Carpentier best mee kon leven. In de Bredene-Koksijde Classic maakte Kasper Saver dan weer deel uit van de vroege vlucht. Diezelfde Saver won deze namiddag het provinciaal kampioenschap op de weg voor eliterenners zonder contract in Waregem en droeg zijn overwinning op aan zijn Ieperse baas.

Ook Nico Mattan kende Carpentier al zijn hele wielercarrière. “Ik zag hem onlangs nog op de vip in de Bredene-Koksijde Classic en Brugge-De Panne”, vertelt Mattan. “Filip was al jaren bekend in het wielermilieu. Op Velofollies had hij de grootste stand. Hij was een echte wielermecenas. Een fantastische en enthousiaste mens. Hij sponsorde tal van zaken die met het wielrennen te maken hadden. En dan gebeurt nu dit, net terwijl hij opendeurdagen in zijn fietsenwinkel hield. Niet te geloven.”

Thomas Joseph: “Hij was meer dan een baas”

Ook renner Thomas Joseph, een streekgenoot van Carpentier, is onder de indruk. “Ik was aan het trainen toen ik het nieuws te horen kreeg”, vertelt de Kemmelnaar. “Het was een donderslag bij heldere hemel. Ik heb Filip vorig jaar in september leren kennen, toen ik met meerdere teams aan het onderhandelen was voor een contract. Ik heb hem via mijn baas op het werk, Edouard Baron, leren kennen. Filips initiatief was gedurfd, maar na twee gesprekken was ik gewonnen voor zijn nieuwe continentale ploeg. Hij was geen baas. Hij was veel meer dan dat. Twee keer per week belde hij me om te vragen hoe het met me ging.”

Hoe de toekomst van de ploeg er zal uitzien, weet Joseph op dit moment niet. “Johan (Museeuw, red.) heeft ons vandaag een berichtje gestuurd. We zijn allemaal geschrokken, maar nu moeten we de familie en de mensen uit Filips bedrijf vooral de tijd geven om alles te verwerken. De ploeg kan wel even verder, maar hoe de toekomst eruit ziet, is koffiedik kijken. Het is alleszins mooi dat dat Kasper vandaag provinciaal kampioen is kunnen worden. Dat is een heel mooi gebaar naar Filip. Veel meer dan Minerva op sportief vlak zoveel mogelijk in de kijker rijden, kunnen we de komende maanden niet doen. Ook Filip zou dat zelf zo gewild hebben.”

Filip Carpentier was ook de initiatiefnemer achter de eerste Grote Prijs Daniel Carpentier in Elverdinge ter ere van zijn overleden vader, een wielerwedstrijd die op 30 april zal plaatsvinden.