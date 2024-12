Urbain Scharmin (77) is overleden na een leven in dienst van de gemeenschap: “Een echte volksmens”

Urbain Scharmin, geboren op 13 oktober 1947 in Brugge en overleden op 20 december in het AZ Delta in Roeselare, wordt herinnerd als een geëngageerd man die zijn leven wijdde aan zijn familie en de gemeenschap. Hij werd 77 jaar.

Urbain zetelde ruim negentien jaar in de gemeenteraad en was voordien ook al vier jaar lid van de toenmalige OCMW-raad. Hij had al een tijdje gezondheidsproblemen, reden waarom hij in april 2023 afscheid nam in de gemeenteraad.

Volksmens

Burgemeester Patrick Lansens laat volgende reactie na: “Urbain was niet de man van de grote redevoeringen, wel de volksmens met een luisterend oor bij de bevolking, in het bijzonder in de deelgemeente Bovekerke waar hij zolang woonde. Hij bracht geregeld bekommernissen aan bij mij en de schepenen die hij opgevangen had bij de inwoners. Hij was altijd bij de eersten om de handen uit de mouwen te steken als iets georganiseerd werd. Urbain was jarenlang een drijvende kracht in het sociaal-culturele leven in Koekelare, onder meer als voorzitter van de socialistische gepensioneerden S-Plus en van de Oudstrijdersbond NSB. Aldus hielp hij mee de herinnering aan WO I en WO II levendig te houden en onze oud-strijders te eren. Zijn betrokkenheid beperkte zich niet tot politiek en sociaal werk, hij was ook gewezen jeugdtrainer van S.V. Koekelare.”

Urbain laat zijn echtgenote, Monique Delrue, en vele vrienden en kennissen achter. Zijn afscheid vindt plaats aanstaande vrijdag 27 december om 11.30 uur in Aula Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark. Na de dienst wordt de asurne bijgezet in een urnengrafkelder op de begraafplaats van Bovekerke.

De gemeenschap van Koekelare neemt met diepe dankbaarheid en respect afscheid van een man die jarenlang een voorbeeld was van inzet en verbondenheid.