Urbain en Laura nemen afscheid van de gemeentepolitiek: “Met pijn in het hart neem ik vervroegd afscheid”

Gemeenteraadsleden Laura Cools en Urbain Scharmin (Vooruit/De Lijst van de Burgemeester) nemen ontslag en worden opgevolgd door Rik Dubois en Roy Vandendriessche. Rik Dubois wordt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst opgevolgd door Tania De Vlaminck.

Urbain Scharmin (75) was sedert 26 januari 2004 onafgebroken gemeenteraadslid en voordien ook al 1,5 jaar lid van de toenmalige OCMW-raad. Hij zetelde ruim 19 jaar als gemeenteraadslid en was bijna 21 jaar mandataris voor SP.A en Vooruit. Urbain heeft al een tijdje gezondheidsproblemen. “Het is met pijn in het hart dat ik vervroegd afscheid moet nemen, maar ik geef de fakkel nu liever door aan iemand van mijn fractie die er voluit voor kan gaan”, zo duidt Urbain zijn ontslag.

Laura Cools (26) maakt sedert begin deze legislatuur deel uit van de gemeenteraad. Zij woonde nog thuis bij haar ouders in de Veldstraat. “Mijn ouderlijk huis in Koekelare wordt binnenkort verkocht en mijn ouders verhuizen naar Torhout. Tegelijk is mijn doctoraatsstudie binnenkort afgerond en is het voor mij dus tijd om op zoek te gaan naar de volgende professionele uitdaging”, aldus Laura. “Daarom deed ik het afgelopen jaar mee aan ‘het diplomatiek examen’, dat om de drie jaar georganiseerd wordt door de FOD Buitenlandse Zaken. Na verschillende zware examenrondes te hebben overleefd, sta ik op de 18de plaats op een lijst van meer dan 2.000 kandidaten, waardoor ik kan beginnen als diplomaat voor België in het buitenland of bij de Europese Unie in Brussel. Helaas is deze functie niet verenigbaar met een lokaal mandaat en moet ik met spijt in het hart afscheid nemen van de lokale politiek, die voor mij een boeiende ervaring opleverde.”

Opvolgers

Urbain en Laura worden opgevolgd door Roy Vandendriessche (34) en Rik Dubois (69), die in de gemeenteraad van maandag 24 april de eed zullen afleggen. Roy Vandendriessche is vijf jaar bestuurslid van Vooruit Koekelare en is ook lid van de Milieuraad en lid van de Gecoro. Rik Dubois is een militair op rust, getrouwd met Liliane Van Lancker en vader van Bart. In 1991 kwam het gezin na een verblijf van 20 jaar in Duitsland in Koekelare wonen. Van 2005 tot 2012 was hij voorzitter van de Koekelaarse Sportraad. Hij zetelde van 2013 tot 2018 in de OCMW-raad en is nu raadslid in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de DCO Koelibri. Sedert 2019 is hij voorzitter van de Senioren Advies Raad (SAR). “De senioren zijn een zeer belangrijke groep binnen onze bevolking en ook zij moeten vertegenwoordigd blijven in een gemeentebestuur”, meent Rik. “Ik zal me dan ook blijven inzetten voor alle inwoners en in het bijzonder voor het welbehagen van de senioren.”

Bijzonder Comité

Binnen het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst komt Tania De Vlaminck (49) Rik Dubois vervangen als raadslid. Zij woont in de Korkentapstraat in Zande. Ze is gehuwd met Nico Boddez en mama van Briek en Pjotr. Ze werkt als administratief bediende bij Gino Annys Technics nv in Gistel. Tania is bijzonder actief in Koekelare. Ze is ondervoorzitter van DCO Koelibri, lid van de beheerraad van de bibliotheek, zaalverantwoordelijke voor de gemeenschapszaal d’Oude Pastorie in Zande, vrijwilliger bij de Gezellige Tallore, voorzitter van Ferm Zande en lid van de gezinsbond Zande en Davidsfonds Zande-Zevekote. (EV)