Stef Dehollander, grondlegger van de bruine kroegen in Heuvelland, op 74-jarige leeftijd overleden

Stef Dehollander is op zaterdag 12 augustus op 74-jarige leeftijd overleden. Hij had al verschillende jaren gezondheidsproblemen. In Heuvelland wordt massaal gereageerd op zijn overlijden. “Het was een lieve en grappige man,” is één van de vele reacties op sociale media.

Stef Dehollander ligt aan de basis van het ontstaan van de bruine kroegen in Heuvelland. Zo startte hij in 1973 de Speelberg aan de Zwartemolen in Dranouter. Het eet- en speelcafé verhuisde later naar Wulvergem, het dorp waar Stef vanaf 1992 regisseur werd van het Nieuw Wulvergems Toneel.

“Vorig jaar hebben we hem bij het NWT nog uitgebreid in de bloemetjes gezet,” aldus Koen Bossuyt. “Het lukte jammer genoeg niet meer voor hem om te schrijven en/of te regisseren. De laatste keer was in 2019 en toen was er corona. We moeten afscheid nemen van een heel warme mens en een heel groot creatief talent. Kon fantastisch ‘spelen’ met woorden. Een groot deel van het succes van het NWT is dankzij hem.”

Stef was verder ook het creatieve brein van het Labyrinth in Kemmel, daar is sedert 2022 de ijsjeszaak Surprice gevestigd. Stef Dehollander startte met het eet- en speelcafé in 1987. Goed 25 jaar lang was het Labyrint een naam met weerklank tot ver buiten Heuvelland. Zo was er een boltra op de buitenkoer en een unieke kijkzoo waar een das letterlijk een das was en geen dier.

In september 2012 ging Stef Dehollander op pensioen. Tegelijk verdween zijn collectie speelgoed van op de bovenverdiepingen van het Labyrint uit de openbaarheid. Van oktober 2018 tot eind februari 2019 voerden de gemeente Heuvelland en Erfgoedcel CO7 een inventarisatieproject uit van deze omvangrijke speelgoedcollectie. Elk voorwerp kreeg een uniek nummer, werd beschreven en gefotografeerd. Uiteindelijk werden de objecten volgens de normen van een goed behoud en beheer verpakt en teruggeplaatst. Er werden maar liefst 1.000 objecten geregistreerd.

Stef zal blijvend herinnerd worden als de persoon van de gevatte teksten bij vele evenementen in Kemmel waaronder de Zoetemarkt. Van Stef verscheen begin jaren ‘80 ook het boek Knikker-billetjes, een boekje omtrent knikkerreglementen en spelen in het verleden en heden.