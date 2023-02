Rouwregister voor cultuurpionier Roger Colman in De Spil

In de centrale hal van De Spil ligt tot eind februari een rouwregister voor de heer Roger Colman die op vrijdag 3 februari overleed. Roger Colman was cultuurpionier in Roeselare: bezieler van de Roeselaarse Cultuurraad en De Spil. Hij werd 86 jaar.

Roger heeft ontzettend veel betekend voor het culturele leven in Roeselare. Hij was er bij toen de Cultuurraad opgericht werd, waar hij meer dan 35 jaar voorzitter van was. Dankzij zijn inzet en gedrevenheid is De Spil uitgegroeid tot een groot cultuurhuis.

Burgemeester Declercq, die Roger ook nog kende tijdens zijn periode als schepen voor cultuur, reageert aangeslagen: “Wat Roger voor Roeselare betekende op vlak van cultuur mag nooit vergeten worden. Roger zorgde er mee voor dat we een volwaardig cultureel centrum kregen in onze stad, en beschouwde dit meer dan terecht als zijn tweede thuis. Ik ben Roger dan ook ontzettend dankbaar zijn voor inzet en engagement.”

Ook als voorzitter van Universiteit Derde Leeftijd Roeselare organiseerde hij mee tal van activiteiten in De Spil.

Om iedereen de kans te geven om afscheid te nemen, hebben De Spil en de stad Roeselare een rouwregister geopend. Tot en met 28 februari is iedereen welkom om een woordje neer te schrijven. De Spil is open van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur en vanaf een uur voor aanvang van een voorstelling.