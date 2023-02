Cultuurpionier Roger Colman (86) overleden

In de nacht van donderdag op vrijdag is Roger Colman op 86-jarige leeftijd overleden. “Hij was een cultuurpionier in Roeselare en zorgde er mee voor dat het cultuurcentrum De Spil kwam.”

Cultuurminnend Roeselare verliest met Roger Colman een cultuurliefhebber pur sang. Roger was jarenlang voorzitter van de Roeselaarse cultuurraad. “Ik ken Roger reeds van toen ik 16 jaar was en in de cultuurraad stapte. Ik keek erg naar hem op. We hadden onmiddellijk een goede klik. Ook later, toen ik schepen van cultuur was en hij voorzitter van De Spil, werkten we nauw samen”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). Roger ijverde jarenlang voor een cultuurcentrum in Roeselare. “Dat dat er met De Spil in 1996 is gekozen is dankzij hem. Hij bleef altijd op de tafel slaan en die gedrevenheid zorgde ervoor dat het cultuurcentrum er kon komen. Hij is een van de Founding Fathers van de Spil.”

Ook Ann Sarre, voorzitster van UDL, de Universiteit Derde Leeftijd, heeft lovende woorden voor Roger Colman. “Roger stond mee aan de wieg van de vereniging. Dankzij zijn inzet hebben we al tal van lezingen en andere activiteiten kunnen organiseren.” Roger gaf in 2018 de voorzittersfakkel van UDL door aan Ann, maar bleef wel verbonden aan de organisatie. Zo woonde hij in december 2022 een Pools concert bij. “ Roger Colman week enkele jaren geleden uit naar Zwijnaarde. “Maar voor verschillende activiteiten was hij nog aanwezig in de Spil. Dat was een kindje van hem.”