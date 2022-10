Kapster en mama verliest strijd tegen kanker, crowdfunding voor alternatieve behandeling mocht niet baten: “Verdriet is immens”

Sabine Tant, zaakvoerster van kapsalon Sentier in de Doelhofstraat, verloor afgelopen vrijdag haar gevecht tegen de kanker die haar al anderhalf jaar achtervolgde. Vlak voor de zomer zette de Zuienkerkse nog samen met haar man Kristof een crowdfunding op voor een alternatieve behandeling, maar dat heeft dus niet mogen zijn.

“Vrijdag heeft mijn vrouwtje en mama van Romy de ongelijke strijd tegen de vreselijke ziekte verloren. Ons verdriet is immens, we zullen haar keihard missen”, schrijft haar partner Kristof Blomme op Facebook.

Donderslag bij heldere hemel

Sabine kreeg haar diagnose anderhalf jaar geleden: een tumor in de endeldarm, met uitzaaiingen in de longen en lever. Een donderslag bij heldere hemel, want tot dan lachte het geluk Sabine en haar gezinnetje toe. Nu had ze plots nog hooguit vijf jaar te leven.

Sabine bleef vechten, voor haar man en dochter, en na een half jaar chemo leek ze dat gevecht ook even te winnen. Samen met haar gezinnetje kon ze 2021 hoopvol afsluiten. Het geluk was jammer genoeg van korte duur: begin dit jaar waren er nieuwe uitzaaiingen. Sabine startte nog een crowdfunding voor een alternatieve behandeling, maar moest de strijd uiteindelijk opgeven.

Dankbaar voor steun

“Ik wil in haar naam iedereen bedanken die een lach op haar gezicht kon toveren. Iedereen die ons steunde in onze strijd, met kaartjes en lieve berichtjes. En ook haar klanten, om haar werk te waarderen. Sabine genoot ervan om jullie te laten stralen.”