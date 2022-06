Sabine (47) uit Zuienkerke vecht al een jaar tegen kanker en start crowdfunding: “Opgeven is geen optie”

Sinds ze een jaar geleden de diagnose kanker kreeg, beleefde Sabine Tant uit Zuienkerke een emotionele rollercoaster. Na een half jaar chemo leek ze het gevecht te winnen, maar toen herviel ze. “Blijven vechten is de boodschap. Dat ben ik mijn man en dochter verschuldigd.”

Hun huis was net verbouwd, haar kapperszaak bloeide: het leven lachte Sabine en haar gezinnetje toe. Tot ze iets meer dan een jaar geleden het gevoel kreeg dat er iets niet pluis was. “In april vorig jaar begon ik plots pijn te krijgen in de maagstreek. Ik was in die periode ook snel vermoeid, maar de dokter weet dat aan de stress. Na corona klopte ik immers lange uren in het kapsalon”, vertelt Sabine.

Donderslag

Een bloedonderzoek wees weinig uit, een echografie wel. Dat was voor Sabine een donderslag bij heldere hemel. “Mevrouw, u heeft kanker… Daar zat ik dan, moederziel alleen want door corona mocht mijn man er niet eens bij zijn. De rest van de diagnose heb ik zelfs niet meer gehoord, zodanig van slag was ik. Het voelde als een doodvonnis.”

“Ik ben op automatische piloot naar huis gereden en ben die dag niet meer gestopt met huilen”

De diagnose was een tumor in de endeldarm, met uitzaaiingen in de longen en lever. Sabine kreeg te horen dat ze nog hooguit vijf jaar te leven had. “Palliatieve, levensverlengende therapie was dus de weg te gaan. Je kunt ook je man en dochtertje maar beter op het ergste voorbereiden, zeiden de dokters. Ik ben op automatische piloot naar huis gereden en ben die dag niet meer gestopt met huilen”, aldus Sabine.

De chemokuur die volgde was zwaar, maar Sabine kon samen met haar gezinnetje 2021 wel hoopvol afsluiten. “Ik liet gewoon alles op mij afkomen en in december, na twaalf behandelingen, waren mijn scans clean. Wat een goed gevoel om de feestdagen in te zetten, dachten we… Het geluk was jammer genoeg van korte duur: in januari zagen ze opnieuw uitzaaiingen op m’n lever.”

Alternatieve behandeling

De nieuwe chemokuur viel nog zwaarder. “Na de eerste behandeling lag ik doodziek in bed. In die periode zag ik het zelfs even niet meer zitten. Ik was helemaal op en het hakte er allemaal zo hard in… Maar ik trok me uiteindelijk toch weer op aan mijn man en dochter: ik zou er alles voor doen om Romy te zien opgroeien.”

En dus zocht Sabine ten einde raad haar heil in alternatieve behandelingen. “Arcadia Praxisklinik in Duitsland hanteert een meer holistische aanpak met onder meer ozontherapie, reiki en warmtecabines. Lovende recensies uit alle hoeken van de wereld, en ik kwam zelf ook als herboren terug. Alleen: met de laatste scans was het helemaal terug naar af”, klinkt het. Bijkomend probleem is dat de alternatieve behandeling hier niet terugbetaald werd. “Wegens niet erkend door de traditionele geneeskunde”, zucht Sabine. “En dat ondanks bewezen studies en publicaties in gespecialiseerde vakbladen. Ondertussen heb ik vorige week weer chemo gehad, maar achteraf heb ik een serieuze klop gekregen.”

“Na twee weken hard werken om de laatste schijf van de behandeling in Duitsland te betalen, heb ik besloten om een crowdfunding op te zetten”

Ook financieel begint het steeds zwaarder te wegen, zeker nu er minder inkomsten zijn. “Naast al die dure behandelingen, zijn er supplementen nodig, en een pruik is ook al niet goedkoop. Na twee weken hard werken om de laatste schijf van de behandeling in Duitsland te kunnen betalen, heb ik besloten om een crowdfunding op te zetten. Op aanraden van anderen: Als je zo hard blijft werken, word je nog zieker, zei iedereen. Een mens weet in zo’n situatie ook niet altijd goed waar hij allemaal recht op heeft hé. Los van het feit dat er in mijn geval ook veel kostbare tijd verloren is gegaan.”

Niet opgeven

Hoe dan ook is Sabine niet van plan om op te geven. Ze is vastberaden om, samen met haar gezinnetje, tegen de ziekte te blijven vechten. “Want eenmaal je het hoofd laat hangen, ben je een vogel voor de kat. Hoe je er mentaal tegenaan kijkt, is heel belangrijk. Niet opgeven is dus de boodschap, ook al is het natuurlijk wel aartsmoeilijk om onder zulke omstandigheden optimistisch te blijven. Ik ben al een paar keer echt op mijn limieten gebotst”, klinkt het.

“We proberen er samen door te komen”, zegt Kristof, haar man. “We houden ons sterk. We moeten wel. Ongelofelijk eigenlijk hoe Romy, onze dochter, ermee omgaat. Ze doet er heel volwassen over, blijft het zonnetje in de klas. We zijn ook blij met de steun die we krijgen van haar school (Leefschool Akkerwinde, red.). Ze steken ons daar echt een hart onder de riem.”

Wandelen helpt

Sabine is sinds de diagnose een andere persoon geworden, zegt ze. “Alles leek net in de plooi te vallen, en plots moet je vechten voor je leven. Maar we proberen er samen het beste van te maken, ongeacht wat er komt. Te genieten van de kleine dingen ook: een stevige wandeling in de polders, daar kikker ik van op.”

Het doel van de crowdfunding is om 35.000 euro in te zamelen. De teller staat nu op 4.165. “We verwachten niet dat het hele bedrag wordt opgehaald, maar alle kleine beetjes helpen en geven ons toch een klein beetje meer rust”, besluit Sabine.