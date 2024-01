Geëngageerde Bruggeling Edwin Vermeulen overleden

Op woensdag 17 januari is de geëngageerde Bruggeling Edwin Vermeulen (65) overleden na een slepende ziekte. Edwin werkte jarenlang als Brugs stadsambtenaar maar zal vooral herinnerd worden voor zijn vrijwillige inzet als klank- en lichtman bij tal van Brugse amateurtheatergezelschappen.

Edwin Vermeulen werd geboren op 19 februari 1958 in Brugge, zijn geliefde stad waar hij thuis in familiekring op 17 januari 2024 ook zou overlijden. Edwin huwde met Caroline Vrielynck en was de papa van Sofie en Julie en opa van Elena, Arthur, Mathis en Iben.

De man werkte zowat zijn hele loopbaan bij Stad Brugge. Aanvankelijk bij het economaat maar later ook 12 jaar als kabinetsmedewerker bij wijlen schepen Marc De Langhe. Later was hij ook actief bij de dienst Ombudsman, als adjunct-ombudsman. Maar naast zijn professionele loopbaan was hij ook in zijn privéleven erg geëngageerd. “Zijn grote hobby en passie was altijd het verzorgen van de klank en het geluid bij de opvoeringen van amateurtheatergezelschappen. Dat was al zo toen we elkaar leerden kennen en is eigenlijk altijd zo gebleven”, zegt zijn echtgenote Caroline Vrielynck. “Het is begonnen bij Werkgroep 66 in Sint-Pieters en later zijn daar ook Zonnestraal en toneelgezelschap Reynaert bijgekomen. Dat was echt zijn grote passie. Edwin stond steeds voor iedereen klaar, had altijd een oplossing en durfde haast nooit neen zeggen als er op hem beroep werd gedaan…Later was hij ook nog betrokken bij de shows van komiek De Mugge Van Brugge (Kevin Rombaux, red.) Maar Edwin was daarnaast ook een echte familieman die graag veel tijd doorbracht met de kinderen en kleinkinderen.

Kevin Rombaux, ook bekend als entertainer De Mugge Van Brugge, werkte vaak samen met Edwin en bracht een mooie ode aan de man. “Bedankt voor al die jaren samenwerking en vriendschap. Om er voor te zorgen dat ik nooit in het donker stond. Dat er klank was, dat er montage was, dat er Powerpoint was, dat er alles was wat er moest zijn… Dat je werk deed waar een ander drie mensen voor moest inhuren. Bedankt dat jij er was!”