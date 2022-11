Annie De Vadder overleden, weduwe van voormalige Brugse schepen Marc De Langhe

Op 81-jarige leeftijd is donderdag Annie De Vadder overleden. Ze is in Brugge geboren op 7 september 1941. Ze was bekend in Brugge als de weduwe van voormalige schepen Marc De Langhe, die in 2001 overleden is.

Annie stond 50 jaar lang in voor het secretariaat van Fedekam West (federatie van muziekkorpsen) en stond 25 jaar lang in voor de ticketverkoop van de Fedekam Taptoe die jaarlijks op de Burg gehouden wordt. Haar zoon Piet nam de fakkel over van zijn vader en zette Fedekam en de Taptoe verder.

Ze was bijzonder actief in tal van verenigingen waaronder Sue Ryder, de kerstmarkt van de Windroos (die jaren doorging in het Grootseminarie) en de Missiekring van Sint-Donatianus (van de parochie Sint-Salvators). Haar kleinkinderen Livia en Mylla waren haar oogappels. De uitvaart is gepland nu donderdag 10 november om 10 uur in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan. (SR)