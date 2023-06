1.000 vrienden en familie nemen afscheid van Pallieter, die overleed na fatale val in Zwitserse Alpen: “Je leeft verder in onze dagelijkse portie geluk”

Zaterdagmiddag namen een kleine 1.000 vrienden en familie afscheid van Pallieter Kerckhove (29), die eind mei het leven liet na een fatale val in de Zwitserse Alpen. Het werd een bijzonder emotionele maar kleurrijke en hartelijke uitvaart vol verhalen, beelden en muziek. “Broertje, je was een fantastisch ventje. Uw vrienden zeggen dat we goed op elkaar lijken. Wel, daar ben ik heel trots op.”

Eind vorige maand was de 29-jarige Pallieter Kerckhove op bezoek bij zijn zus in Zwitserland, in de buurt van het Meer van Genève. Op dinsdag 30 mei vertrok de jongeman voor een flinke bergwandeling, maar hij keerde nooit meer terug. De jonge avonturier overleed na een fatale val. De vele aangrijpende reacties maakten de afgelopen week duidelijk hoe geweldig geliefd hij was.

Dat werd nogmaals duidelijk tijdens zijn uitvaart, die zaterdag plaatsvond bij zijn ouderlijk huis in Zwevezele. Akkers in de buurt deden dienst als parking voor auto’s die geen plaats meer vonden en de grote fietsenstalling bleek bijna te klein. Zo’n duizend vrienden en familie namen plaats in de tuin van Hedwig en Anne. De oproep om kleur te dragen kreeg gehoor, en de zon scheen alsof ze wist waarvoor.

Pallie

Broer Joachim nam als eerste het woord. Hij vertelde hoe hij samen met Pallieter mee de kookploeg vormde op kamp van de Zwevezeelse chiromeisjes. “We waren echte plakkers. Iedere avond bleven we telkens al laatste over, en gingen we slapen toen de vogels al begonnen te fluiten. Pallie, Kljinn, broertje, je was een fantastisch ventje. Volgens uw vrienden ben ik een kopie van u, wel, daar ben ik heel trots op.”

Pallieter zijn chirovrienden rakelden herinneringen op over hun fantastische jaren als lid en leiding. “Pallie was naast een creatieve geest ook een sterk organisatietalent. De steunpilaar binnen onze werking.” Na een live cover van het liedje Sunny nam Pallieter zijn lief Hannes het woord. “Pallieter wees mij erop nooit mijn dagelijkse portie geluk te vergeten. Hij haalde dat uit simpele zaken als de opkomende zon. Pallieter was mijn klein groot geluk. De enthousiaste charismatische levensgenieter die niet kon stilzitten.”

“Wij gaan proberen die kleine gelukjes te blijven herkennen en erkennen. Jij leeft verder in onze dagelijkse portie geluk.” De familie maakte zelf de kist van Pallieter. “Met palletten van onze buurman”, sprak zus Jasmien. “Tijdens het samenstellen kreeg ik een splinter in mijn duim. Ik hoop dat hij nog lang mag blijven zitten.”

Doorzettingsvermogen

Ook zijn collega’s van Jonge Helden namen het woord. “Pallieter had veel geduld en een enorm doorzettingsvermogen. Hij had de kracht om zowel personeel als vrijwilligers in zichzelf te doen geloven en er vol voor te gaan, net zoals hij er zelf telkens vol voor ging. Pallieter, onze zomer is voor altijd van jou.”

Vader en Wingens schepen Hedwig sprak de menigte als laatste toe. “Aan de vooravond van vaderdag doen de tranen zoveel pijn. Maar ze blinken, ze zijn zo mooi. We danken u, Pallieter, het was een eer om je bijna dertig jaar bij ons te hebben. Dank u wel, adieu.”

De kist verliet het ouderlijk huis onder luid applaus. Wie de familie van Pallieter wil bereiken, kan dat via liefdevoorpallieter@gmail.com.