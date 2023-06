Jongste zoon (29) van Wingens schepen Hedwig Kerckhove overleden na val tijdens wandeling in Zwitserse Alpen

Pallieter Kerckhove, de jongste zoon van Wingens schepen Hedwig Kerckhove, is dinsdag om het leven gekomen na een val tijdens een wandeling in de Zwitserse Alpen. Het ongeval gebeurde in het dorpje Ormont-Dessous. Hij zou in augustus 30 jaar geworden zijn.

Pallieters familie verwittigde dinsdagavond de politie en nog diezelfde avond werd een grootscheepse zoekactie georganiseerd, zo meldt de politie van het kanton Vaud.

Pallieter Kerckhove, jongste zoon van schepen Hedwig Kerckhove die onder andere bevoegd is voor Landbouw en Openbare Werken, was op bezoek in het Zwitserse dorpje Ormont-Dessous, op een boogscheut van het meer van Genève. Als ervaren wandelaar besloot hij dinsdag een tocht te maken, maar hij keerde niet meer terug.

Steile helling

De zoekactie leverde dinsdagavond niets op. Uiteindelijk werd Pallieter woensdagochtend onderaan een klif gevonden, bedolven onder stenen. De hulpdiensten konden niks anders doen dan zijn overlijden vaststellen. Het ongeval vond plaats op een steile helling. Voor de zoekactie werden onder meer twee helikopters, een reddingsteam en verschillende politiemensen ingezet.

Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend om de precieze omstandigheden van de val in kaart te brengen. Een gespecialiseerd lid van de bergeenheid van de politie buigt zich over deze dramatische gebeurtenis.