Oproep crowdfunding voor het behoud en herstel Yorkshire Trench & dugout in Boezinge

De site Yorkshire Trench & Dugout in Boezinge bevat de enige originele (gerestaureerde) loopgraaf in de noordelijke Ieperboog die op het correcte historische tracé bewaard is.

Deze site, 5 km ten noorden van het centrum van Ieper, ontvangt jaarlijks duizenden bezoekers waaronder heel veel schoolgroepen. Voor veel Britten is deze site een bijzondere en emotionele plaats waardoor ze ook een grote internationale waarde heeft.

“De relicten op de site bevinden zich echter in een erbarmelijke staat. Indien er niet snel actie ondernomen wordt, dreigt deze unieke groene enclave, samen met haar verhalen en rijke geschiedenis, binnen de grijze industriezone voorgoed te verdwijnen”, aldus schepen Dimitry Soenen. Een deel van de nodige financiële middelen werd verzameld door In Flanders Fields Museum via het project “The Salient Illustrated”. Die middelen worden ingezet om de recent ingestorte dug-outingangen te herstellen en de toeristische duiding op en rondom de site te vernieuwen en verbeteren.

Het project kadert ook in het themajaar 2023-2024: Landscapes feel flanders fields, gecoördineerd en gefinancierd door Westtoer en Toerisme Vlaanderen.”Met de ondersteuning aan dit project willen we, ook na de eeuwherdenking, de aandacht op het thema van de Eerste Wereldoorlog aanhouden. Onze Westhoek beschikt over een gelittekend landschap met unieke oorlogsrelicten waar we blijvend zorg voor moeten dragen”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde van toerisme en erfgoed en voorzitter van Westtoer.

Door het opstarten van een crowdfunding willen de vrienden van het In Flanders Fields Museum ook hun steentje bijdragen. Daarmee willen ze de nodige middelen verzamelen om de landschappelijke heraanleg na de grondwerken te bekostigen. Om de site volledig te kunnen herstellen, is ook de restauratie van de 1917 loopgraaf nodig. En om dat te kunnen doen, moet het doelbedrag van 10.000 euro sterk overstegen worden. Elke bijdrage wordt daarom erg gewaardeerd en is essentieel om Yorkshire Trench & Dugout in ere te herstellen. (EF)