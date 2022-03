Op de catwalk met een insulinepomp

Social media manager Bo Baesen (25) liep afgelopen weekend een modeshow voor ZEB Fashion en brak daarbij een lans voor diabetespatiënten. Ze poseerde immers trots met haar insulinepomp. “Het redt letterlijk jouw leven, waarom zou ik er mij dan voor schamen?” Een open gesprek over vooroordelen, tranen van geluk en… een diabetesburn-out.

Inclusie is de afgelopen jaren (terecht!) steeds belangrijker geworden. Daarbij is er meer aandacht voor groepen of mensen die vaak dreigen vergeten te worden in de maatschappelijke beeldvorming. Dat was afgelopen weekend ook het geval tijdens de voorstelling van de nieuwe lente- en zomercollectie van ZEB Fashion. Een van de modellen die de collectie showde, was Bo Baesen. De Gentse, met roots in Aarsele, praat op haar sociale media al een tijdje open en eerlijk over haar diabetesdiagnose. En ze is dan ook niet te verlegen om haar insulinepomp te showen. Ook op de catwalk. “Eerlijk, dat voelde heel bevrijdend aan. Door de vele spuiten die ik vroeger liet zetten, heb ik putjes in mijn benen. Ik maakte me daar meer zorgen over, maar niemand had dat zelfs opgemerkt.”

Vooroordelen

Bo krijgt vaak te maken met vooroordelen. Dat diabetes vooral een gevolg is van zwaarlijvigheid of een ongezonde levensstijl, bijvoorbeeld. Dat geldt voor type 2, maar niet voor type 1. Dat is iets wat echt iedereen kan overkomen. Het gevolg is echter hetzelfde: met een spuit of toestel moet de suikerspiegel onder controle worden gehouden.

Bo zet al spuiten sinds haar negende, toen de ziekte werd vastgesteld. “Alleen heb ik een angst voor naalden. Steevast spuiten zetten, zorgde voor bijzonder veel stress, zoveel zelfs dat ik het soms niet zag zitten om te eten. Toen ik naar een psycholoog trok, stelde ze een diabetesburn-out vast. Veel mensen kennen dat niet, nee. Diabetes is zo’n ingrijpende diagnose dat de impact je vroeg of laat even te veel wordt. Met ouder worden, kwamen veel onderliggende en diepe frustraties naar boven. Zo heeft de psychologe mij yoga aangeraden om mijn stress te verminderen, maar mijn angst voor naalden overheerste nog altijd. Ik was heel lang weigerachtig tegenover een pomp, omdat ik geen zin had om altijd te foefelen met zo’n bakje. Maar op een gegeven moment werd het me te veel en kon het niet snel genoeg gaan.”

Bo Baesen werkt als social media manager. “Ik wil mijn platform gebruiken om een positieve boodschap naar buiten te brengen.” © Kurt Stallaert

Bo kwam in aanmerking voor een nieuwe soort insulinepomp. “Concreet heb ik nu een patch op mijn buik, waar ik om de drie dagen een pomp moet aan koppelen voor een insulineshot. Dat is altijd even schrikken bij die ‘shot’, maar net daardoor voel je geen pijn. Die patch is met een buisje in mijn buik verbonden. Toen ik hoorde dat ik die kreeg, heb ik echt gejankt van geluk. Die week in het ziekenhuis was een van de mooiste weken in mijn leven. Ik had eindelijk tijd om écht aan mezelf te denken, en me zelfs te vervelen. Al sinds mijn tiende hoorde ik constant dat er binnenkort een oplossing zou komen. De hele tijd hoop krijgen en het dan weer de kop ingedrukt zien, dat was erg slopend.”

Sinds begin december heeft Bo dus haar pomp. En die showt ze onder meer op Instagram. In het dagelijks leven werkt Bo als social media manager voor The Smile Safari, maar in het verleden vergaarde ze online al een grote schare volgers als vlogger. “Ik wilde mijn platform voor iets positiefs gebruiken. Ik krijg heel vaak berichten van mensen die zich gesteund voelen doordat iemand het openlijk toont. Waarom zou ik het ook wegsteken? Het redt letterlijk mijn leven, waarom zou ik er mij dan voor schamen? Ik beschouw het als een megacool litteken, dat mij kenmerkt. Ik heb hier zestien jaar op gewacht, ik ben dus trots om het aan de wereld te laten zien. Bovendien zie je in de zomer ook vaak mensen lopen met een patch op de arm (die dient als sensor, red.). Het is een goeie zaak dat het niet weggestopt wordt.”

Turning Red

Opvallend: ook animatiestudio Pixar brak recent een lans voor mensen met diabetes. In hun recentste film Turning Red zitten er twee meisjes in de klas van het hoofdpersonage met een zichtbare glucosemonitor (eigenlijk een insuline-infusieset in de vorm van een patch omdat de film zich afspeelt in 2002, red.). “Ja! Daar ben ik heel blij mee. Het is echt belangrijk dat het wat meer onder de aandacht wordt gebracht. Maar al te vaak wordt er gedacht in stereotypen. Ook op school. We leren daar perfect hoe het menselijk lichaam werkt, maar over het mentale aspect blijft het vaak stil. Terwijl diabetes ook een impact heeft op hoe je denkt. Er moet dringend meer bewustzijn worden gecreëerd. Mensen weten er te weinig over, daarom was ik dus heel blij om mee te werken aan die modeshow. De dochter van Kate Moss showt ook haar pomp op de catwalk. Ik hoop dat we zo’n beelden steeds vaker zien in de media.”