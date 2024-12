Ook Nicolas van Hondenkoer neemt deel aan Warmste Week: “Aandacht vragen voor rol van hond in strijd tegen eenzaamheid”

Nicolas Compernolle (35) van Hondenkoer in Sijsele wil op 21 december om 7.30 uur zoveel mogelijk honden op ‘t Zand krijgen. “We gaan er de opbrengst van onze hondenwandeling schenken aan De Warmste Week, maar ook aandacht vragen voor de belangrijke rol van de hond in de strijd tegen eenzaamheid”, aldus Nicolas.

Hondenliefhebber Nicolas wil namelijk ook zijn steentje bijdragen aan De Warmse Week. Hij en zijn hond Tudor raakten bekend doordat Tudor vaak met zijn baasje meeging naar festivals, waar Tudor steevast met een zonnebril op de snoet rondliep.

De vzw Tudor & Friends werd opgericht en in 2017 werd de eerste hondenwandeling georganiseerd. Later nog gevolgd door meerdere hondenfestivals waarvan een deel van de opbrengst naar opvang en verzorging van verwaarloosde honden ging. Vier jaar geleden ging Nicolas dan van start met Hondenkoer op de voormalige kazernesite in Sijsele. Daar kunnen honden naar hartenlust rondlopen en spelen met andere honden, terwijl hun baasjes er van een hapje of een drankje kunnen genieten.

Warmste Hondenwandeling

“Op zondag 15 december hebben we opnieuw onze Warme Hondenwandeling georganiseerd in Sijsele: van Hondenkoer door het bos naar het Kasteel van Ryckevelde en terug. Deelnemers mochten een vrije bijdrage geven voor De Warmste Week”, zegt Nicolas. “Met die giften alleen al hebben we 1.200 euro opgehaald. Bijkomend zal het bedrijf Freshfrozen for Pets ook nog diverse acties doen waarvan het bedrijf de opbrengst zal verdubbelen.”

“De cheque met de opbrengst van dat alles gaan we op zaterdag 21 december om 7.30 uur overhandigen aan De Warmste Week op ‘t Zand”, gaat Nicolas verder. “Daar zullen we niet alleen uitleg geven bij onze acties, maar ook over de verschillende organisaties binnen De Warmste Week die focussen op honden.”

“We willen benadrukken dat de hond een belangrijke rol speelt in de strijd tegen eenzaamheid, als gezelschapsdier, en dat het vaak ook een echte hulp is, bijvoorbeeld voor mensen die blind of slechtziend zijn. Om dat statement te onderstrepen, vragen we dus dat zoveel mogelijk mensen met hun hond komen opdagen.”

