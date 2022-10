Winand Corneillie keert terug uit pensioen voor onderwijsopdracht:“Meteen weer mijn draai gevonden”

Winand Corneillie was nauwelijks een half jaar met pensioen toen de Lendeleedse schooldirecteur Rik Duchi hem aan een eerdere belofte herinnerde. En zo staat Winand opnieuw acht uren voor de klas, waar hij zijn leerlingen de kneepjes van het Nederlands aanleert.

Weinigen in Lendelede die Winand Corneillie (61) niet kennen. De uit Rollegem-Kapelle afkomstige Lendeledenaar woont pal tegenover de sporthal. Hij begeeft zich graag in het sociale leven en stond zowat 40 jaar in het onderwijs. En nu is hij terug in de Prizma Middenschool Lendelede, waar hij een tijdelijke opdracht aanvaard heeft. Terwijl men nu snakt naar leerkrachten, was het in de tijd dat Winand afstudeerde net het omgekeerde. “In 1980 behaalde ik mijn diploma als regent Nederlands-Engels. Ik kon eerst interims doen en vervolgens brak mijn legerdienst aan. Daarna kwam ik voor een eerste keer in het VTI in Izegem terecht. Maar in die tijd werd ook het VSO ingevoerd en kwamen de middenscholen op de proppen. De zes studiejaren in het VTI werden herleid naar vier. En zo ben ik in 1984 een eerste keer in de Middenschool van Lendelede gearriveerd. Maar in die periode verloren we ook veel leerlingen aan Roeselare, waar men niet voor het VSO had gekozen.”

“De collega’s kende ik al, sommigen al van bijna 40 jaar geleden”

“Uiteindelijk ben ik ook twee jaar bij Argenta gaan werken, maar dat was eigenlijk niet echt mijn ding. Uiteindelijk kon ik in het VTI aan de slag als studiemeester/opvoeder, later werd ik er secretaris en stond ik in voor de personeels- en schooladministratie, en ook gedeeltelijk voor de leerlingenbegeleiding. Dat ben ik blijven doen tot aan mijn pensioen, op 1 maart 2022.”

Lendelede kermis

Maar ondertussen staat Winand dus opnieuw voor de klas. “Vorig jaar, met de kermis van Lendelede, had ik Rik Duchi ontmoet. Ik had hem nog gekend als adjunct-directeur van het VTI, nu is hij directeur in de Lendeleedse Middenschool. Toen had hij gevraagd of hij in nood ooit eens een beroep op mij kon doen. Ik stemde toe, zonder daar eigenlijk veel acht op te slaan. Maar een jaar later, opnieuw met de kermis, was het zover.”

Winand Corneillie kent vaak al de ouders of zelfs grootouders van de kinderen die hij nu in klas heeft. © Frank Meurisse Frank Meurisse

Vrije dag op woensdag

Winand springt nu in voor een leerkracht die out is. “De uren werden verdeeld onder enkele collega’s, maar men had nog iemand nodig voor acht resterende uren. En het is dat gat dat ik nu invul. Het is maar tijdelijk, maar ondertussen is het weer voor een maandje verlengd. Ik doe dat met veel liefde. Rik Duchi heb ik altijd enorm geapprecieerd in zijn job en als mens. Ik heb ook altijd graag lesgegeven. Akkoord, het was een tijdje geleden dat ik effectief voor de klas stond, maar ik heb meteen weer mijn draai gevonden. En collega’s als Linda Demeyere ken ik nog van mijn vorige passage, nu bijna 40 jaar geleden. Maar ook onze kinderen hebben er school gelopen, dus ik ken er heel wat leerkrachten. Dat waren ook mijn collega’s binnen de Prizma Scholengroep, ik zag hen dus wel vaker bij allerlei gelegenheden.” Op woensdag staat hij niet voor de klas, de andere dagen van de week wel. “Het is ideaal, acht uren verspreid over de week. Ik moet zeggen dat ik het werk dat erbij komt kijken, misschien wel wat onderschat heb. Want je hebt nog eens evenveel uur nodig om met alles mee te zijn, van lesvoorbereiding tot administratie. Er is natuurlijk ook veel veranderd, de tijd van het krijtbord is verdwenen.”

Kleinkinderen als oogappels

Ook de omgang met de leerlingen vindt Winand verrijkend. “Het is tof om die jongens en meisjes wat bij te brengen. Ze schrikken soms wel eens als blijkt dat ik hun ouders of grootouders goed ken.” Winand amuseert zich nu in zijn tijdelijke job, maar ook aan het met pensioen zijn had hij zich snel aangepast. “Ik werk graag in de tuin. Ik kan mijn moeder, die in het Ledegemse rusthuis woont, wat meer gaan bezoeken. Verder gaan we wandelen en fietsen en natuurlijk zijn er ook de drie kleinkinderen. Onze oogappels. Noortje is mama van Louis (3) en Margot (1), Gert-Jan de papa van Rachelle (2). Zoals veel grootouders zullen beamen: je leeft voor die gastjes”, zegt Winand met het bevestigend knikje van echtgenote Ann Leenknecht. Met zijn tijdelijke onderwijsopdracht is de cirkel voor Winand rond. “Mijn mentor hier is Lieselot Verbeke. Ik heb haar als starter weten arriveren in het VTI in Izegem waar ze mij als haar papa binnen het VTI beschouwde, nu is het dus andersom”, lacht de Lendeledenaar die ook 20 jaar jeugdtrainer was bij KFC Lendelede en Winkel Sport.