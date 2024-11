Warmste Kas beoogt gelijke kansen voor alle leerlingen

Uit recente studies blijkt dat één kind op zeven opgroeit in kansarmoede. Uiteraard is deze problematiek schrijnender in grootsteden, maar elke Vlaamse school telt kinderen wiens ouders het financieel niet breed hebben. In basisschool De Klimtoren in Jabbeke blijft men niet bij de pakken zitten om deze ouders te helpen. “We zijn ons ervan bewust dat ook in onze school niet iedereen voldoende financiële middelen heeft om zijn kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden”, vertelt directeur Rebekka Buyse van de Klimtoren. “Enkele jaren geleden besloten we om die reden om een Warmste Kas op te richten. Iedereen kan een financiële bijdrage storten.”

Deze bijdragen worden voor verschillende doeleinden aangewend. “We financieren heel vaak maaltijden van kinderen, maar ook abonnementen op schooltijdschriften van sommige leerlingen betalen we uit de Warmste Kas. Zelfs ouders die noodzakelijke logopedische ondersteuning voor hun kind niet kunnen betalen, worden vaak geholpen. Ook tweedehands computers die we als school gratis krijgen, delen we regelmatig uit aan mensen van de kanskas. Indien nodig gaat onze ICT-coördinator ook langs bij die gezinnen om alle nodige software te installeren. Wie denkt in aanmerking te komen voor hulp bij schoolkosten kan heel discreet een aanvraag indienen. De werkgroep bestudeert elke aanvraag grondig en garandeert volledige discretie en anonimiteit voor de aanvrager. Dit vinden we heel belangrijk.”

Onlangs organiseerde de school ook een winterverkoop ten voordele van de Warmste Kas.“De propere, nog draagbare winterjassen, mutsen, sjaals, handschoenen en wanten verkochten we aan een klein prijsje. Op die manier werken we aan een duurzame wereld en werd onze Warmste Kas weer wat gevuld”, besluit directeur Rebekka Buyse. (PDC)

Wie de Warmste Kas van basisschool De Klimtoren wil steunen, kan zijn financiële bijdrage overmaken op rekening BE07 3631 1206 6766