Vives gaat voor wereldrecord langste-rij-pannenkoeken voor De Warmste Week: kunnen ze 130 meter bakken?

Na de langste petit-beurretaart vorig jaar, willen de studenten en het personeel van hogeschool Vives in Roeselare dit keer het wereldrecord langste-rij-pannenkoeken verbreken. Daarvoor moeten ze op 18 december minstens 130 meter pannenkoeken bakken.

Studenten en personeel van hogeschool Vives gaan binnenkort op boodschappen om onder andere 31 kilogram bloem, 375 eieren, 125 zakjes vanillesuiker en 63 liter melk te kopen. Dat zijn de ingrediënten die ze nodig hebben voor hun uit de kluiten gewassen pannenkoekenslag op 18 december, waarmee ze het wereldrecord langste-rij-pannenkoeken willen verbreken. “Vorig jaar lieten we het wereldrecord langste petit-beurretaart sneuvelen door 75 meter taart te bakken en konden zo 2.500 euro afgeven aan het podium van De Warmste Week in Brugge”, vertelt Ruben Platteeuw van Vives. “We belandden zelfs in de top tien van de meest memorabele momenten van die editie en mochten voor de camera ons verhaal uit de doeken doen.”

Verbinding

“Het belangrijkste bij dit soort activiteiten is verbinding creëren tussen docenten, studenten, personeel en directie. Zij zullen ook dit keer weer aanwezig zijn tijdens onze nieuwe recordpoging. Het was met de werkgroep even zoeken naar een even boeiende uitdaging. We leerden dat de firma Kenwood in 2020 in London het record langste-rij-pannenkoeken op 130 meter had gezet. Dan was het vlug beslist, dat record moet er op 18 december aan geloven. Die dag beginnen we om 16 uur pannenkoeken te bakken. Ze zo opstellen dat ze elkaar allemaal mooi raken, zal een huzarenstukje zijn. We hebben om te beginnen veel meer ruimte nodig.”

“Heel veel pannenkoeken bakken hebben al velen ons voorgedaan, maar ze allemaal op één ononderbroken lijn krijgen, is een ander paar mouwen. We hebben naast heel veel plaats ook heel wat meer materiaal nodig, zoals kookvuren en pannen. We gaan voor het wereldrecord, maar of het nu sneuvelt of niet, na de poging worden de pannenkoeken verkocht aan 10 euro per pakje. De eerste 150 bestellers krijgen er een gratis totebag bij die op diezelfde dag gedrukt zal worden. We hopen met deze actie opnieuw een mooie cent te verzamelen voor De Warmste Week”, besluit Ruben Platteeuw enthousiast.