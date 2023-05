Stad Oostende schenkt historische eendenpers en voorsnijwagen aan hotelschool Foodbox

De hotelschool ‘Foodbox’ van het Ensorinstituut in Oostende is twee bijzondere voorwerpen rijker. De eendenpers en voorsnijwagen zullen gebruikt worden als decoratie en lesmateriaal.

“De eendenpers werd in de 19e eeuw gebruikt om karkassen van gevogelte of kreeften mee te persen voor een jus. Op een voorsnijwagen werden aan tafel de lamsbouten of gevogelte versneden bij de gasten”, zegt cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V).

Beide stukken waren tot 1929 in gebruik in het Royal Palace Hotel en belandden nadien in de hotelschool. Na de ontmanteling van de school in 2019 bleken ze even spoorloos, maar de stad vond ze, na aandringen van de heemkundige kring De Plate, terug in een depot. Een geluk dat de kring ze wou gebruiken voor een ’85 jaar oude hotelschool’, anders lagen ze er wellicht nog stof te vergaren. Vorig jaar in het Stadsmuseum waren de eendenpers en voorsnijwagen de blikvangers van de tentoonstelling. “Ik heb er als leerling en leraar nog mee gewerkt. Om de oefeningen op de eendenpers moet je met twee zijn”, herinnert gewezen leraar Serge Van Daele zich.

Demonstraties

Hij is ook erg tevreden dat beide toestellen opnieuw terecht komen in de hotelschool. “Er was geen plaats in het museum en het leek ons beter dat de toestellen hier terecht komen. De leerlingen hebben het nog nooit gezien en we kunnen er demonstraties mee geven.”

Directeur Barbara Himpens (Foodbox) reageert als volgt: “We krijgen de stukken in permanente bruikleen van de stad en het is de bedoeling om die als didactisch materiaal te gebruiken. Voor de voorsnijwagen, die werd verwarmd met warm water, zijn er tegenwoordig betere alternatieven. We zullen ze in ons restaurant zetten en voorzien van een bordje met uitleg.”