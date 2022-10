Spes Nostra viert overwinning Strafste School 2022 van MNM met live radiofestival met optredens van Camille en DJ Magik

Spes Nostra kreeg vrijdagochtend rond 8.30 uur te horen dat ze de Strafste School 2022 van MNM zijn. Dat werd ‘s avonds ook uitgebreid gevierd met een live radiofestival van het radioduo Sander Gillis & Laura Govaerts op de school met artiesten, zoals Camille uit Wevelgem, Katnuf uit Roeselare en MNM Start To DJ winnaar Magik uit Tielt, Omdat Het Kan Soundsystem en MNM Rising Star Judith.

Vrijdag 28 oktober was een dag vol spanning voor de leerlingen van de middelbare school Spes Nostra in Heule bij Kortrijk. Maar ook voor Heidi Denys van het directieteam van de school was het heel spannend.

“Ik ben hier al sinds zes uur, want we moesten Laura en Sander verstoppen op school. Eigenlijk weet ik het al sinds woensdag”, verklapt Heidi.



“Het was heel moeilijk om het voor mijn collega’s geheim te houden. Ze hebben mij echt op de rooster gelegd. Maar ik wilde het absoluut een verrassing houden en moest een pokerface opzetten, zodat zij ook even opgelucht zouden zijn. Als we met het directieteam even alleen waren, hebben we wel een traantje gelaten.” (Lees verder onder de foto)

Lena Vroman (12) uit Wevelgem schreef de school Spes Nostra in voor de Strafste School 2022. © GF

Het was leerlinge Lena Vroman (12) uit het tweede middelbaar, die het idee had om haar school in te schrijven. “Ik vind Spes Nostra ook de strafste school. We zitten hier met 950 leerlingen ongeveer op school. Maar toch zijn we precies een grote groep. De verschillende jaren mengen zich ook echt goed, er zit geen verschil tussen de leerlingen en er is altijd een goede sfeer”, lacht Lena nerveus.



Jurybezoek

Spes Nostra had exact drie weken de tijd om zich voor te bereiden op het jurybezoek. “Het was tijdens de les dat ik van directeur Denys te horen kreeg dat MNM mij wilde opbellen. Vanaf toen zijn we volop begonnen.” En dat was een hele opdracht volgens directeur Denys. “We hebben de leerlingen met de zotste ideeën laten komen en keken daarna wat er haalbaar was. Al vlug zaten we op het spoor om eigenlijk verschillende festivals te organiseren op onze school. We hadden een mini Kamping Kitsch, Pukkelpop, Tomorrowland en als afsluiter ons compleet eigen festival ‘Spestival’.”

“We hebben met de leerlingen en de ganse buurt samen gewerkt om de jury te tonen wat Spes Nostra inhoudt”

De jury werd uiteindelijk niet alleen onthaald door de leerlingen, maar door de hele buurt. “We hadden 3.500 vlagjes geknutseld en wilden die uitdelen aan de buren zodat ze konden zwaaien als ze aankwamen. Ik ben zelf van Heule en geloofde er rotsvast in dat dat zou lukken en dat was ook zo. We hebben de jury onthaald met een soort scootermobiel, onze ‘spespa’ en iedereen in de buurt was aanwezig om te zwaaien, van de jongste kleuter tot de oudste nonnen, die hier vlak naast ons zitten. Het was echt leuk om iedereen samen terug bij elkaar te zien na corona”, zegt Denys.

Live optredens

Winnaar MNM Start To DJ Magik uit Tielt zorgde voor sfeer en ambiance in Spes Nostra. © GF

Speciaal voor de overwinning van de Strafste School 2022 werd Spes Nostra door MNM getrakteerd op een live radiofestival. Onder andere Katnuf uit Roeselare en MNM Start To DJ winnaar Magik uit Tielt, Omdat Het Kan Soundsystem en MNM Rising Star Judith passeerden de revue. “Het is voor ons gelukkig niet ver”, lacht Katnuf. “Maar ik hou echt van de ambiance hier. De sfeer zat tijdens de soundcheck al goed, het is hier een echt feestje.” (Lees verder onder de foto)

Vol spanning bleven de leerlingen wachten om nog het optreden van Camille te zien. Ook voor Camille was het dicht bij van haar thuisbasis in Wevelgem. Ze werd met een laaiend enthousiasme onthaald terwijl ze enkele van haar hits bracht. Voor en na de optredens konden de leerlingen ook met de artiesten op de foto gaan bij een speciaal ingerichte fotobooth.

Adrenaline

“Ik kan het nog steeds niet geloven dat we echt de strafste school zijn”, vertelt Lena onder de indruk. “Het lijkt nog altijd een droom, die we zelf hebben laten uitkomen. Eerst werden de andere scholen omgeroepen en toen bleven we nog met twee over, dus het was heel stressvol deze ochtend. Maar nu probeer ik er zoveel mogelijk van te genieten, want je maakt dit maar een keer mee.”

“Het was een lange dag en deze avond is ons jaarlijkse spaghettifestijn, maar we gaan door op adrenaline”

Straks vindt ook nog het jaarlijkse spaghettifestijn van Spes Nostra plaats. “We organiseren dat altijd vlak voor de herfstvakantie en nu valt dat toevallig samen. Gelukkig hebben we een team van 130 leraren en ondersteunend personeel. Het wordt nog avondje doorwerken. Maar we gaan verder op adrenaline”, lacht directeur Denys.