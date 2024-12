Zita Wouters loopt samen met leerlingen De Geluksvogel

Er was vrijdag 13 december na schooltijd heel wat animo in en rond Stedelijke Basisschool De Geluksvogel. Ruim 250 kinderen liepen, al dan niet begeleid door hun ouders of grootouders, warmste rondjes voor het goede doel. Het leuke parcours doorkruiste verschillende lokalen van de school, maar ook de naastgelegen kerk en heel wat straten in de schoolomgeving. Binnenkort verschijnt op Instagram een promotiefilm voor De Warmste Week. Daarom liep ook Vlambassadeur Zita Wouters, met een camera in de hand, verschillende ‘warmste rondjes’ samen met de kinderen. Haar aanwezigheid was voor heel wat lopers een stimulans om een extra gesponsord rondje te lopen. (PDC/foto PDC)