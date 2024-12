Originele kunstveiling in Freinetschool De Boomhut

Eén van de meest originele acties ten voordele van De Warmste Week vond plaats in Freinetschool de Boomhut in Sint-Andries. De voorbije weken maakten de kinderen kleine en grote kunstwerken, die de ouders tijdens een vernissage op vrijdag 13 november mits aankoop van een toegangsticket konden bewonderen. Daarna werden enkele kunstwerken van de kinderen, alsook enkele geschonken werken, door een echte veilingmeester van het veilinghuis Carlo Bonte op een professionele manier per opbod verkocht. Uiteraard was ook een agent van een bewakingsfirma aanwezig. Coördinator Ellen Duyck hoopt met de originele actie minstens 1.000 euro op te halen voor het goede doel. (PDC/foto PDC)