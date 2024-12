Leerlingen Spermalie organiseren familiequiz

Er worden in heel wat Brugse scholen leuke acties ten voordele van de Warmste Week bedacht en georganiseerd. Een heel originele actie is SpermalieFamilieFun. De leerlingen van 4Horeca bedachten een leuke familiequiz met allerlei originele doe-opdrachten en serveerden tussendoor zelfgemaakte gastronomische hapjes. Eén van de opdrachten bestond erin om met een klopper zo snel mogelijk room en suiker op te kloppen tot slagroom. Ook figuurtjes in marsepein maken, eilopen, koekjes eten aan een touw en blind ruiken waren proeven die heel erg in de smaak vielen van de deelnemers. Wie de beste prestatie neerzette in de zeven proeven, ontving een groot pakket met allerlei culinaire lekkernijen. (PDC/foto PDC)