De Warmste Week in het teken van de beer Warme William

De leerlingen van het vijfde leerjaar van de Sint-Amandusschool in Meulebeke gaven het startsein voor hun vier weken durende actie, waarbij marktbezoekers tijdens de markt een plaatje kunnen aanvragen.

Dit jaar opnieuw steken de jongens en de meisjes van de vijfde klas opnieuw de handen uit de mouwen voor een bijzonder doel tijdens de Warmste Week 2024, in samenwerking met FM Gold. Ze willen zich inzetten om de eenzame kinderen in Meulebeke een plaats te bieden om met hen zorgen en problemen te delen. Het plan is om op verschillende locaties in de gemeente ‘Warme William’-zitbanken te plaatsen.

Naar elkaar luisteren

Warme William is een grote, blauwe beer die als mascotte een luisterend oor biedt. Deze zitbanken bieden eenzame kinderen de kans om naast een fictieve beer te zitten, een babbeltje te slaan en zich even minder alleen te voelen. Uit studies leert men dat 1 op 5 kinderen zich niet goed in zijn vel voelt. Aan hen wordt de boodschap gegeven om erover te praten, kwetsbaarheid delen, verbindt! Aan de 4 op 5 andere jongeren die zich wel goed in hun vel voelen, wordt er gevraagd om naar elkaar te luisteren en om een Warme William te zijn voor mekaar.

Het idee voor deze actie werd voorgesteld door zowel de leerlingen als hun ouders die via ingeleverde formulieren hun steun voor dit project betuigden. Daarbij kwam het voorstel om opnieuw samen te werken met de brugfiguur van onze gemeente Sara.

Op vrijdagavond 13 december is er een gezellige gezinsquiz. Men kan eveneens liedjes aanvragen tijdens de wekelijkse marktdag op woensdag, dit nog tot en met 4 december. Voor een kleine bijdrage vanaf 2 euro kan men een verzoek indienen bij de stand van de leerlingen aan de ingang van het gemeentehuis op woensdagvoormiddag tussen 9 en 11.30 uur. FM Gold zorgt ervoor dat de muziekaanvragen live gedraaid worden. Woensdag 13 november werd meteen een voltreffer, Roos en Jean-Marie Desseyn vroegen ‘Hemelsblauw’ aan van Will Tura en waagden meteen een dansje op het podium.

(LB)