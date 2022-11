Ouderraad SIGO organiseert fuif met sociaal engagement: “Alle leerlingen kunnen op minisurvivalweekend”

De ouderraad van het Sint-Godelievecollege (SIGO) Eernegem wil alle leerlingen van de school een minisurvivalweekend aanbieden. Om de nodige financiële middelen daarvoor te vergaren, organiseert de ouderraad om zaterdag 19 november een Kidsparty en een fuif met viparrangement in De Klokkenputten in Eernegem.

Twee jaar geleden wou de ouderraad al iets organiseren, specifiek voor de kansarme gezinnen van Eernegem. De raad wou zo het sociale karakter van de school in de verf zetten. Na heel wat overleg met externe instanties van zowel binnen als buiten de gemeente, zoals het OCMW, merkte de ouderraad al vlug op dat hij met dat opzet de doelgroep maar moeilijk zou bereiken, want geen enkele ouder zou zijn of haar kind zo maar met een bus meegeven om het zo zelf het etiket van kansarme op te kleven. Daarom werden de plannen toen opgeborgen.

Survival

“Vorig jaar kwam het idee voor een evenement met sociaal doel echter opnieuw op tafel”, vertelt voorzitter Thomas Bonny van de ouderraad. “We kregen de inval om dan meteen maar iets te organiseren voor alle leerlingen van SIGO Eernegem. Zo zijn we er zeker van dat de kansarme kinderen er dan sowieso bij zijn. De bedoeling is nu om een minisurvivalweekend aan alle leerlingen van de school aan te bieden.”

Lokale bedrijven

“Maar om zo’n organisatie op poten te zetten is er een budget nodig”, voegt Xavier Jonckheere, lid van de ouderraad, eraan toe. “Uiteindelijk kwamen we uit bij een fuif om de nodige middelen te verzamelen. Maar ook een fuif zelf op poten zetten, kost wel wat, zeker als je er een kwaliteitsvol evenement wil van maken. Zo trokken we op zoek naar firma’s met de vraag om onze fuif met sociaal engagement te steunen. We zijn aangenaam verrast door de respons van het bedrijfsleven. Dat is ook de reden om de sponsors, die vooral lokale bedrijven zijn, op de affiche in de kijker te zetten naast de aankondiging van de fuif. De fuif zelf zou je kunnen indelen in drie delen. Een kidsparty, de fuif zelf en een viparrangement. Dat arrangement is met 175 inschrijvingen trouwens al volzet. Dankzij de gulle steun van vele lokale bedrijven kunnen we nu een breed publiek een veilig evenement aanbieden.”

Op zaterdag 19 november van 19.30 tot 21 uur Kidsparty (5 euro) en vanaf 21 uur fuif met dj In Motion in De Klokkenputten in Eernegem. Kaarten in voorverkoop (8 euro) of aan de deur (10 euro). Kaarten: fuifsigoe@sigo.be, taverne De Provence en in het SIGO zelf.