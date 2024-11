VIVES vergroot digitale veerkracht van haar studenten met zelfinschattingstool ‘Digitaal Startklaar’

Hogeschool VIVES lanceert een uniek project in Vlaanderen: Digitaal Startklaar. Het domein Onderwijstechnologie ontwikkelde in het kader van dit project een zelfinschattingstool die dit academiejaar al meer dan 4000 keer afgenomen werd. Met ‘Digitaal Startklaar’ streeft VIVES ernaar om de digitale veerkracht van haar studenten te vergroten.

Mythe van digital natives ontkracht

In een samenleving die steeds meer digitaliseert, zijn digitale vaardigheden cruciaal. Hoewel vaak wordt aangenomen dat jongeren digitaal onderlegd zijn, blijkt uit recente cijfers dat maar liefst een derde van de 16- tot 24-jarigen in België nog steeds in digitale kwetsbaarheid verkeert.

“Ook bij VIVES ervaart een specifieke groep studenten problemen door een gebrek aan digitale competenties of zelfvertrouwen. Dit vormt soms zelfs een belemmering om in het hoger onderwijs te starten”, zegt Kurt Galle, domeincoördinator Onderwijstechnologie.

Naast de jongere generaties richt VIVES zich met ‘Digitaal Startklaar’ ook sterk op zij-instromers, waarbij bijna 30 procent van de studenten 25 jaar of ouder is. “Ik was langsgekomen voor uitleg over en opdrachten binnen Toledo (de elektronische leeromgeving binnen VIVES, red.). En sinds ik ben langs geweest, heb ik geen enkele deadline meer gemist dus ik ben dankbaar voor alle hulp”, getuigt student Ghazal Lahm.

“Digitaal Startklaar helpt digitale drempels te overbruggen door een efficiënte en effectieve omgang met digitale toepassingen te bevorderen. Dit gebeurt door te focussen op twee kerncomponenten: digitale vaardigheden en digitaal zelfvertrouwen. Een gebrek aan één van deze twee kan leiden tot inefficiënt gebruik van digitale tools en ondermijnt het studiesucces”, vult medewerker Sylke Vandercruysse aan.

Ondersteuning op maat

Na het invullen van de zelfscreening ontvangt de respondent een persoonlijk feedbackrapport dat inzicht biedt in hun digitale startniveau en potentiële groeikansen. VIVES biedt gerichte leerpaden aan voor studenten die specifieke competenties willen versterken.

Nieuw is dat opleidingen zelf inzicht krijgen in de digitale competenties van instromende studenten, zodat begeleiding nog beter afgestemd kan worden op de noden van studenten. “Hieruit blijkt dat studenten zichzelf vaak digitaal vaardig inschatten in digitale communicatie en navigatie op het internet, maar dat kennis over auteursrechten en copyright bijvoorbeeld nog aandacht vraagt”, aldus medewerker Bas Vanderbrugge.