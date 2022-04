Moderne multifunctionele nieuwbouw voor Barnum in Roeselare

De plannen om Barnum en VISO te laten groeien naar één school worden steeds concreter. “Na uitgebreid overleg over de onderwijs- en bouwvisie met personeel, leerlingen en ouders en constructief overleg met de kwaliteitskamer en de stad, zijn de eerste bouwplannen van ons samenwerkingsproject klaar”, vertelt directeur Koen Germonprez.

De eerste stap is de bouw van een moderne, multifunctionele nieuwbouw met 8 ruime lokalen en 3 aangrenzende lokaaloverstijgende ruimtes op site Barnum, waar op dit moment de polyvalente ruimte (ook gebruikt als kapel) staat.

“Op de plaats van de polyvalente ruimte komt een moderne nieuwbouw van 840 m² ontworpen door AVDK Architecten. Door de keramische gevelbekleding sluit het gebouw aan bij het straatbeeld en de speelse plaatsing van de ramen zorgt tegelijk voor een sprekende moderne gevel met veel lichtinval en interactie met de omgeving”, verduidelijkt de directeur.

Multifunctioneel

De klaslokalen zijn ruim en zeer flexibel met openschuivende wanden en deuren tussen de lokalen en een aangrenzende multifunctionele ruimte. Door die flexibiliteit van de klasoppervlakte kunnen we volop inspelen op de didactische noden van de leerling en op nieuwe werkvormen zoals co-teaching, duowerk of begeleid zelfstandig leren. Leerlingen zullen er klassikaal les kunnen volgen, met meerdere klassen samen projectwerk doen, individueel of in groepjes werken en veel meer. Op die manier zijn er heel veel mogelijkheden en is de nieuwbouw klaar voor de toekomst.

“Aan de achterzijde geven de lokalen toegang tot een binnentuin en op de tweede verdieping is een groenzone voorzien. Bij de bouw houden we ook al rekening met de aansluiting van de volledige school op het warmtenet van Mirom. Daarmee maken we met Barnum-VISO meteen ook onze groene ambities duidelijk voor de nieuwe school.”

Turnzaal

“We voorzien de ingebruikname van de gloednieuwe lokalen, in eerste instantie door de leerlingen van Barnum, al op 1 september 2024. Daarnaast verbouwen we in de tweede helft van dit jaar, samen met architectenbureau Klou, ook de turnzaal op Barnum. Er komt een splinternieuwe sportvloer, plafond, verlichting en ook moderne toestellen en sporttoebehoren. Het schrijnwerk van de internaatkamers vernieuwen we ook. Deze twee projecten illustreren dat we de komende jaren naast heel wat nieuwbouw ook volop inzetten op renovatie en herinrichting van de bestaande gebouwen op site Barnum.”

2022 wordt zo het jaar waarin de langverwachte vernieuwing op Barnum van start gaat. Aan de plannen voor de andere bouwprojecten op Barnum en op site Ter Berken werken we ondertussen enthousiast verder. De bedoeling is om tegen 1 september 2027 met Barnum en VISO 1 school te vormen in een nieuwbouw op Ter Berken en de vernieuwbouw op Barnum met respect voor het historisch erfgoed op die site.