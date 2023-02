Menen en Wervik werken samen om digitale kloof in hun stad te verkleinen

Menen en Wervik hebben de handen in elkaar geslagen om de digitale kloof in de toekomst in hun steden te dichten. “Digitalisering zorgt vaak voor tijdswinst, efficiëntie, en het maakt ons leven op vele vlakken een stuk gemakkelijker. Maar voor 46% van onze inwoners wordt meedraaien in de digitale maatschappij, steeds ingewikkelder. En daar willen wij iets aan doen”, zegt schepen voor sociale zaken Angelique Declercq (Vooruit) van Menen.

De digitale kloof in de maatschappij wordt steeds groter. Daarom willen de stad Menen en de stad Wervik binnenkort samen actie ondernemen om die te dichten. “Digitalisering zorgt vaak voor tijdswinst, efficiëntie, en het maakt ons leven op vele vlakken een stuk gemakkelijker. Maar voor 46% van onze inwoners wordt meedraaien in de digitale maatschappij, steeds ingewikkelder”, zegt schepen voor sociale zaken Angelique Declercq (Vooruit) van Menen.

“Voor één van onze eerste acties zoeken we vrijwilligers die individuele begeleiding kunnen geven aan burgers met digitale problemen op verschillende digipunten, verspreid over Menen, Wervik en deelgemeenten”, pikt Werviks schepen Tom Durnez (CD&V) voor digitalisering in. “Burgers met digitale vragen kunnen tijdens de openingsuren op zo’n digipunt terecht voor één op één begeleiding door een digimaat, een individuele begeleider. Om alle digipunten te bevolken met digimaten rekenen we voor een groot stuk op vrijwilligers die mensen kunnen ondersteunen.”

5 infomomenten

Menen en Wervik mikken op mensen die goed overweg kunnen met een gsm, laptop, tablet en de meest voorkomende toepassingen en apps goed onder de knie hebben. Anderzijds moet de persoon die een digipunt in goede banen leidt ook iemand zijn die mensen kan begeleiden in een proces.

Burgers met digitale vragen kunnen tijdens de openingsuren op zo’n digipunt terecht voor één op één begeleiding door een digimaat, een individuele begeleider – Werviks schepen voor digitalisering Tom Durnez (CD&V)

Schepenen Declercq en Durnez: “We willen een warme oproep doen aan iedereen die zich in dit profiel terug kan vinden en graag vrijwilligerswerk zou doen, om naar een infoavond af te zakken. Op in totaal 5 infomomenten, van maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart, doen we het ganse project uit de doeken. Wie niet naar één van de infoavonden kan komen, maar wel interesse heeft om digimaat te worden, kan een mail sturen naar pieter.garreyn@menen.be.”