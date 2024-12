Leerlingen Atlas Atheneum laten zich van hun warmste kant zien

Het ‘Warmste Team’ van het Go! Atlas Atheneum, onderdeel van scholengroep Stroom, zette zich volledig in voor De Warmste Week dat dit jaar in teken staat van de strijd tegen eenzaamheid.

“De studenten van 2B maakten verse soep en haakten zowel gelukswormpjes als gelukspomponnen. Dat zijn gebreide figuurtjes met een lachend gezichtje die je kan kopen en doorgeven aan iemand om die persoon geluk te wensen”, legt VallyRavyseuit, die samen met leerkrachten Annick Moeyaert en Marie Verriest het project vormgaf. Er werden ook lekkere pannenkoeken verkocht. De totale opbrengst is ongeveer 700 euro. “De leerlingen verstuurden ook brieven naar 60 bewoners van woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg om eenzaamheid tegen te gaan. Want sommige bewoners krijgen weinig bezoek. In die brieven vertellen de leerlingen over bijvoorbeeld hun hobby’s. Aan de hand van enkele vraagjes kunnen de bewoners op hun beurt een brief naar de leerlingen sturen.” (TVA)