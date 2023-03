Kiwanis Brugge Achelois schenkt Basisschool Brugge Centrum 5.800 euro

De speelplaats van Basisschool Brugge Centrum (Spiegelrei) ziet er dankzij een gift van 5.800 euro van Kiwanis Brugge Achelois een heel stuk kindvriendelijker uit. Vorige week werden immers een buitenkeuken, een evenwichtsparcours en een zit-donut officieel in gebruik genomen. De commissie Sociaal van de serviceclub steunt vooral projecten die als doel hebben kansarme kinderen gelijke kansen te bieden. Ook in een andere Brugse school werd een gelijkaardig project gesponsord. “Via de brugfiguur van de school kwamen ze bij ons terecht”, vertelt directeur Liesbeth Desmedt. “We hebben expliciet gekozen voor speeltoestellen die we ook mee kunnen verhuizen wanneer onze nieuwe school op de Vrijdagmarkt klaar is. We halen weinig financiële middelen uit schoolfeesten en andere acties voor uitgaven als deze en daarom ben ik Kiwanis Brugge Achelois heel erg dankbaar voor dit mooie gebaar en het vertrouwen.” (PDC/foto PDC)