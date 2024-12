Kathy Dewitte is directeur van VIVES: “De hogeschool klaarstomen voor de toekomst”

Kathy Dewitte (46) uit Zulte heeft er net haar eerste trimester opzitten als de nieuwe algemeen directeur van hogeschool Vives. Is het alles wat ze verwacht had of heeft ze al heimwee naar haar vorige job aan de Arteveldehogeschool? “Het is een grote uitdaging maar een heel fijne”, zegt Kathy.

Sinds dit schooljaar mag Kathy Dewitte zich de nieuwe algemeen directeur van hogeschool Vives noemen. Voordien was ze directeur Expertisenetwerk Business & Management aan de Arteveldehogeschool. Nu staat ze al drie maanden aan het hoofd van vijf campussen verspreid over West-Vlaanderen, 1.700 personeelsleden en zo’n 18.500 studenten.

En niet te vergeten: tot in augustus was ze ook nog lid van het Bijzonder comité voor de Sociale Dienst voor Open Zulte. Toen besloot ze voortijdig haar mandaat door te geven aan Henri Peirs, die inmiddels ook verkozen werd en zijn zitje in het BCSD de komende zes jaar mag houden.

“Ik heb de politiek nu niet meer van dichtbij gevolgd maar ik blijf wel supporter achter de schermen”, zegt Kathy. “Ik ben blij dat Henri verkozen is. Hij zwaaide net af als student bij Vives toen ik er begon. Ik denk dat het BCSD een mooie combinatie vormt met zijn studies.”

“Als algemeen directeur bij Vives heb ik intussen een grote uitdaging gekregen, maar een heel fijne. Ik heb een hogeschool die ik klaar moet maken voor de toekomst. Een stuk van mijn ambities heb ik die eerste maanden al waar kunnen maken. Ik sta voor transparantie en samenwerking in alle geledingen van de organisatie en de laatste maanden hebben we alvast sterk ingezet op het luisteren naar de studenten.”

“Het was vooral fijn om vast te stellen hoezeer Vives verankerd is in de provincie West-Vlaanderen. De school wordt enorm gesteund door allerlei instanties die ons echt zien als een partner in het ontwikkelen van talent. De provincie heeft er alle belang bij dat West-Vlaams talent hier studeert en ook hier blijft. Er is enorm veel bedrijvigheid in West-Vlaanderen, met verschillende gespecialiseerde industrieën op een klein gebied.”

Blijven innoveren

“De grootste uitdaging is dan ook om wendbaar te zijn en te blijven innoveren. De komst van AI is maar één voorbeeld van hoe we ons voortdurend moeten aanpassen. Eigenlijk leiden we vandaag studenten op voor jobs die nog niet bestaan.”

“Voor mij persoonlijk moet ik soms moeilijke keuzes maken en durven prioriteiten leggen. Ik moet wat zorg dragen voor mijn work-life-balance, al heb ik een hekel aan die uitdrukking. Een school van de omvang van Vives is toch iets anders dan wat ik voordien deed, er zijn veel knopjes om aan te draaien. Maar ik krijg er ook enorm veel energie van terug, dat maakt het al die uren meer dan waard.”