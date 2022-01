Grootste academie barst na 101 jaar uit haar voegen in Roeselare

Met vier concerten opent de STAP, de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten, het feestjaar voor de honderdste verjaardag van wat met ongeveer 3.500 cursisten de grootste academie van Vlaanderen is. “Eigenlijk vieren we de 101ste verjaardag want vorig jaar konden we wegens corona niet klinken op ons eeuwfeest”, zegt directeur Dirk Lievens.

1.850 muzikanten, 1.300 leerlingen aan de afdeling woord en 350 cursisten dans. Zoveel leerlingen zijn er wekelijks aanwezig in de gebouwen van de STAP aan de Meenseheirweg en in de afdelingen in zeven randgemeenten rond Roeselare, van Koekelare tot Dadizele. “Die leerlingen zitten in de hoofdschool letterlijk overal”, legt directeur Lievens uit. “We hebben een chronisch plaatsgebrek en dat ondanks extra ruimtes die we innemen in de Vedastusschool en in het voormalige Spillebad. Sinds kort hebben we ook onze fietskelder ingericht als klaslokaal en de leerlingen van de afdeling dans zitten verspreid over de hele stad onder andere in de gebouwen van de voormalige meisjesschool in de Kokelarestraat. Soms moeten we echt naar noodoplossingen zoeken. Zo repeteren onze drie koren als het kan in open lucht onder de luifel van De Spil in de binnentuin en dat is niet alleen wegens de coronamaatregelen.”

Uitdagingen

“Er moet dus dringend een oplossing worden gevonden, want er komen nieuwe en grote uitdagingen op ons af. Zo zet het kunstonderwijs al enkele jaren in op de zogenaamde crossover-projecten waarbij leerlingen van verschillende academies een pakket volgen waarbij zowel muziek, woord als beeldkunst samenkomen. Deze insteek wordt steeds belangrijker maar vraagt ook meteen om extra accommodatie .“

“Nieuw is ook de richting muziekproductie. Daar leren de cursisten monteren en opnames maken. Daarvoor hebben we dringend nood aan geluidsdichte lokalen. Maar in dit gebouw is er geen plaats meer.”

“Daarom zijn we de plannen die momenteel rijpen op het stadhuis, om op de plek van het Spillebad een nieuw gebouw te plaatsen waar onder andere de SASK haar plaats zou krijgen, zo genegen. We zouden dan echt kunnen spreken van een kunstsite waar muziek, dans, woord én beeld harmonisch kunnen samenkomen. Dat en de combinatie met cultuurcentrum De Spil met haar grote podium, de Komedie en de vele kleinere lokalen, ja, dat is een droom voor elke directeur, leerkracht en leerling van het kunstonderwijs in Roeselare. We zijn dus uitermate enthousiast over de denkpiste die het stadsbestuur voor ogen heeft om van de Spilleboutdreef een echte cultuurplek te maken.”

Conservatorium

De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten startte in 1921 als een gewone muziekschool. De Stadsharmonie had nood aan nieuwe geschoolde muzikanten en was vragende partij maar het stadsbestuur zat na de wereldoorlog krap bij kas dus werd de eerste muziekschool van Roeselare een Vrije Muziekacademie, een privé-initiatief met een eigen beheerraad en via subsidies gesteund door het stadsbestuur. Vrij vlug werd in 1923 aan de naam ook Adriaan Willaert toegevoegd, een eerbetoon aan de bekende componist met Rumbeekse roots. Net na de eerste wereldoorlog was de muziekschole al de grootste van Vlaanderen. Even was er zelfs sprake om de school om te vormen tot een conservatorium maar dat vond men in Brussel voor het kleine Roeselare een net iets té grote eer. De cursussen werden toen gegeven in de gebouwen van de Jongelingenkring in de Kattenstraat waar nu de parochiezaal van Sint-Michiel staat.

Hier in de Gasstraat, in een voormalige pianofabriek, groeide de muziekschool uit tot de grootste academie van Vlaanderen. © Stefaan Beel

In 1960 wordt de Vrije Muziekacademie overgenomen door de stad en ontstaat de Stedelijke Academie en meteen werd werk gemaakt van een oplossing voor het chronisch plaatsgebrek, toen al. Een jaar later verhuisde de academie naar de Gasstraat naar de voormalige pianofabriek Derdeye. Niet meteen een verbetering, want het gebouw was tot op de draad versleten en meteen al weer te klein. Het zou nog tot 1987 duren voor muziek- en woordliefhebbers de nieuwe gebouwen aan de Meenseheirweg konden betrekken.

Eigenlijk lagen de plannen voor cultuurcentrum De Spil al vroeger klaar voor uitvoering, maar de administratieve molen van dat dossier bleef malen en daarom kreeg de bouw van een academie plots voorrang.

Vier concerten

Bij het plannen van de festiviteiten rond 100 (101) jaar STAP moest uiteraard rekening worden gehouden met de coronamaatregelen. Al zijn die nu net weer wat versoepeld, toch kiest de academie voor kleinschalige feesten. “We laten slechts tweehonderd personen toe op ons openingsfeest maar we bieden meteen vier concerten aan in cultuurcentrum De Spil”, gaat directeur Dirk Lievens verder. “Daarnaast gaan we de voorstellingen ook livestreamen.”

“Voor de concerten slaan de leerkrachten en de leerlingen van zowel de richting muziek als van dans en woord de handen in elkaar. Het eerste concert start op 29 januari al om 11 uur ’s morgens. Vervolgens komen andere cursisten aan bod om 14, 17 en 20 uur. Op het programma: optredens van leerlingen, individueel of in klasverband. Ikzelf ga ons strijkorkest en ons symfonisch orkest dirigeren.”

Frame-it

“Op 29 januari is in De Spil ook een tentoonstelling te zien met het resultaat van een foto-workshop. Ondertussen loopt Frame-it, een kunstproject dat de STAP uitwerkt in de lagere scholen De Bever, De Kapelhoek en Dominiek Savio. Dat moet eindigen met een groot spektakel in Brugge. Op 29 januari tonen de cursisten al eens hoe ver ze staan.”

“Ook later op het jaar proberen we van alles op poten te zetten. Zo komt er nog ons Grote Podiumfestival, is er het verrassende Wie is Wally en hopen we een Feest XL te kunnen organiseren. In het schooljaar 2022-2023 sluiten we af met het concert De Kleine Prins. Dat moet een waardig geschenk zijn op 6 oktober, de officiële verjaardag van onze academie”, besluit Dirk Lievens.