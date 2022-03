Fran is Junior Journalist van Marke

Fran Toye (11) werd in Marke winnaar van de schrijfwedstrijd Junior Journalist. Ze schreef een verhaal over paarse regen die op de aarde uitviel en kaapte daarmee de eerste prijs weg, namelijk een kunstwerk van Penelope Deltour die eigenlijk een beetje Frans verhaal illustreerde.

Het thema van de schrijfwedstrijd was deze keer ‘De wereld na 2030’. “Normaal vindt de prijsuitreiking in januari tijdens Toast Literair plaats, maar door de coronamaatregelen kon dit nog niet”, aldus Hilde Colpaert, voorzitter van Davidsfonds Marke. “Er waren deelnemers uit Het Open Groene en uit de Vrije Centrumschool, maar aangezien de drie eersten uit de Vrije Centrumschool kwamen, besloten we de prijsuitreiking op school te organiseren.”

Fran Toye ontving een kunstwerk uit handen van kunstenares Penelope Deltour. Pauline Vandevoorde en Fran Vancompernolle, die tweede en derde werden, ontvingen een boekenbon. De ouders van de drie prijswinnaars werden uitgenodigd op school, maar de kinderen wisten van niets.

Paarse regen

Fran Toye woont in Marke en zit in het zesde leerjaar bij juf An en juf Annelies. “Het was niet verplicht, maar de meeste leerlingen van de klas namen deel aan de wedstrijd Junior Journalist”, begint Fran. Ze vindt het wel eens tof om te schrijven, maar eigenlijk doet ze dat niet zo veel. “Ik vind niet altijd inspiratie, maar als ik eventjes kan nadenken dan komt dat wel.”

Fran wil volgend jaar Latijn volgen in het Don Boscocollege. Ze volgt tekenlessen en atletiek in Marke. Fran schreef een verhaal over paarse regen die uit de lucht viel, eigenlijk een beetje als straf omdat de mensen de opwarming van de aarde niet wilden tegengaan. Fran let er zelf ook op om goed om te gaan met het milieu en wou daarom iets schrijven over het klimaat.

(EDB)