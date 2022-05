Directeur Geert Cool na 27 jaar met pensioen: “Ik zal me niet vervelen”

Directeur Geert Cool trok eind april de schoolpoorten van vbs ‘de ladder’ in Reninge en vbs Wij-land in Nieuwkapelle definitief achter zich dicht. Hij was 27 jaar directeur, maar nu kan hij genieten van een welverdiend pensioen.

Geert Cool werd op 1 september 1995 aangesteld tot directeur van de Vrije Basisschool Lo-Reninge, nadat hij tien jaar leerkracht was van het zesde leerjaar van de vrije basisschool in Merkem. In 1999 volgde de overname van de Vrije School Nieuwkapelle. Op 1 mei ging Geert officieel met pensioen. Naar aanleiding daarvan werd hij uitgebreid in de bloemetjes gezet.

“Mijn laatste twee schooldagen in vbs Wij-land in Nieuwkapelle en vbs ‘de ladder’ in Reninge zal ik niet snel vergeten”, blikt Geert Cool terug. “Op mijn laatste werkdag in Nieuwkapelle werd ik thuis opgehaald in een oldtimer en mocht ik in elke klas nog eens les geven. Ook de dag nadien in Reninge hadden ze een oldtimer geregeld om mij van bij mij thuis in Merkem naar Reninge te brengen. De hele school stond me op te wachten, zwaaiend met zelfgemaakte vlaggetjes. In beide basisscholen volgde daarna de ene verrassing na de andere: muzikale intermezzo’s gebracht door de leerlingen, dansjes, recepties, geschenken en tal van toespraken. Een week om nooit te vergeten.”

Bouwdossiers

De voorbije 27 jaar zette Geert Cool zijn schouders onder heel wat bouwdossiers. “Zo moesten de gebouwen in Nieuwkapelle vlak na de overname volledig worden gerenoveerd nadat ze waren afgekeurd door de onderwijsinspectie”, herinnert Geert zich nog. “We kregen tijdelijk onderdak in de gebouwen van de vroegere gemeenteschool. Na het faillissement van de eerste aannemer werd een jaar later het masterplan voor vbs Nieuwkapelle uiteindelijk toch gerealiseerd.”

Maar er waren nog een pak bouwdossiers in Reninge en Nieuwkapelle die Geert nauwgezet opvolgde: de Annuntiatenzaal, klaslokalen, klasrenovaties, vernieuwen van ramen en verwarming, allerlei verfraaiingswerken, nieuwe sanitaire blokken, zonnepanelen, te veel om op te noemen. Na de fusie in 2008 tot vbs Lo-Reninge-Pollinkhove-Nieuwkapelle werd in Pollinkhove de verwarmingsinstallatie vernieuwd en in Lo werd onder zijn impuls het voormalige notarishuis verbouwd tot een prachtige moderne school voor kleuter en eerste graad. Ook de speelplaats werd er vernieuwd.

De laatste jaren van zijn carrière vormde Geert Cool een directieteam, eerst met Kristel Sucaet-Voet en daarna met Pieter Formesyn. “De samenwerking met Pieter verliep bijzonder vlot”, zegt Geert Cool. “We waren twee gedreven directeurs met dezelfde visie rond ontwikkelend onderwijs en democratisch gedeeld leiderschap. Het onvoorwaardelijke geloof in de veranderbaarheid van kinderen en het volste vertrouwen in elkaar was de sleutel om een sterk directieteam te vormen.”

Nieuw hoofdstuk

De voorbije 27 jaar realiseerde de gedreven directeur ook heel wat pedagogische projecten, zijn laatste was ‘Zorg voor energie en water’. Maar nu volgt een nieuw hoofdstuk in zijn leven. “Ik zal nu meer tijd hebben om samen met mijn vrouw Hilde te zorgen voor de drie kleinkinderen Ida, Cleo en Ayla”, besluit hij. “Ik was de voorbije 27 jaar heel veel op school en daarom weinig thuis. Ik heb steeds de ruimte en de tijd gekregen om mijn droom waar te maken: eigentijds vrij katholiek sterk kwaliteitsvol ontwikkelend onderwijs realiseren in onze regio. Ik ben hier dankbaar voor.”

Ook tuinieren, bomen knotten, wat klussen en samen met zijn vrouw wandelen en fietsen staan op het programma. “Voorts ben ik nog koorleider van het koor Reninge-Noordschote, lid van het Instrumentaal ensemble Reninge-Noordschote en mede redactielid van het weekblad Kerk en Leven Lo-Reninge-Merkem”, besluit Geert Cool. “Ik zal me niet vervelen.”