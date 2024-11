De Ast vlamt voor De Warmste Week: “Van een koekjesverkoop tot de warmste koffietafel”

De Ast, buitengewoon onderwijs Bertinus Collectief Poperinge, organiseert verschillende acties ten voordele van De Warmste Week. Leerlingen en leerkrachten zetten tal van activiteiten op poten om geld in te zamelen. Op woensdag 27 november is er soepverkoop, gevolgd door een koekjesverkoop op de vrijdagsmarkt van 29 november. Op vrijdag 13 december staat De wArmSTe koffietafel op de agenda.

“Als school willen we ons engageren voor een goed doel. Dit is ook voor de leerlingen belangrijk om te leren dat ze zich soms belangeloos kunnen inzetten voor iemand anders. Toen we aan de leerlingen voorstelden om mee te werken aan De Warmste Week, waren zij meteen heel enthousiast en kwamen ze met enkele leuke voorstellen”, aldus de groep leerkrachten en leerlingen die zich samen met de overkoepelend scholengemeenschap Bertinus Collectief inzet voor één grote actie ten voordele van De Warmste Week.

Benefriet

“Dit ontstond vanuit het domein ‘Maatschappij en welzijn’ (LMC/DKW). Hierbij wilden wij ons als buitengewone school mee engageren om ook verschillende acties op poten te zetten. De leerlingen, leerkrachten en directie vanuit de opleiding ‘logistiek assistent’, ‘horeca’ & ‘zorg en welzijn’ (De Ast) werken hier graag aan mee. De acties werden overkoepelend over verschillende klassen uitgevoerd.”

Ondertussen werden al enkele acties georganiseerd en staan er nog verschillende acties op de agenda. “Op het oudercontact voor de herfstvakantie werden zelfgebakken wafels verkocht en/of warme chocomelk of koffie. Op dinsdag 26 november kunnen leerlingen en personeelsleden pompoensoep kopen op de speelplaats. Op de vrijdagsmarkt van 29 november verkopen we zelfgebakken koekjes in Poperinge. Een zakje bevat acht koekjes in de vorm van het logo van De Warmste Week en zal 3,50 euro kosten per zakje. Nog op 29 november is er de Benefriet. ‘s Middags zullen leerlingen en personeelsleden frietjes met frikandel en eventueel een frisdrankje kunnen kopen”, klinkt het. “Op vrijdag 13 december vindt De wArmSTe koffietafel plaats: eenzame mensen kunnen zich via De Bres of Nestor inschrijven om op school taart met koffie te komen drinken en eten. Leerlingen van 4/5 LAZ (Logistiek Assistent in de Zorg) bedienen de mensen en kunnen ondertussen een babbeltje slaan. Een leerling ging samen met een leerkracht op bezoek bij eenzame mensen. Vanuit de afdeling tuinbouw kon er aan iedereen een plantje gegeven worden. Dit plantje werd vergezeld door een tekstje door de leerling zelf gekozen.”

Met bus naar Brugge

Op woensdag 18 december trekken leerlingen en leerkrachten naar Brugge om het ingezamelde bedrag af te geven. “Er wordt een bus ingelegd naar Brugge waarop leerlingen en leerkrachten van de volledige scholengemeenschap een plaatsje kunnen reserveren om samen het geld te gaan afgeven.”